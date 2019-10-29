29 Ekim 2019’da İETT ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz?

İBB Meclisi, ekim ayı oturumlarının ikinci bileşimi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında toplandı. AKP ve CHP grubunun verdiği ortak teklif ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz olması kararlaştırıldı. Ankara’da da bugün 06.00’dan 23.59’a kadar toplu taşıma ücretsiz olacak. İzmir’de ise toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar 1 kuruş ödeyecek.

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim 2019 tarihinde 00:00 ile 23:59 saatleri arasında ücretsiz ulaşım sağlayabilirsiniz.

İBB’nin yayınladığı bilgilere göre ücretsiz seyahat edilebilecek ulaşım araçları aşağıdaki gibidir.

İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatları

İZMİR’DE 1 KURUŞ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Ekim ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumunda alınan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kentte toplu taşıma en düşük değer olan 1 kuruş olacak.

Yapılan açıklamada; “4736 sayılı yasa uyarınca, yerel yönetimlerin; öğrenci, öğretmen, 60 yaş üstü ve kanunda belirtilen kurum ve kuruluşların çalışanları dışındaki kişilere indirimli ya da ücretsiz tarife uygulama yetkisi yok. Bu yüzden de ücretler en düşük tutar olan 1 kuruşa indirilebiliyor. Aynı yasanın birinci maddesinin altıncı fıkrasında Cumhurbaşkanı'nın birinci fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye yetkili olduğu da belirtiliyor. Cumhurbaşkanı kararıyla toplu taşımada ulaşım ücretsiz olabiliyor” denildi

CUMHURİYET BAYRAMI’NDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Toplu Taşıma Araçları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.

Dini bayramların ardından Milli Bayramlarda da ücretsiz seyahat eden Başkentliler, 29 Ekim Salı günü Raylı sistemler (ANKARAY, Metro ve Teleferik) ile EGO otobüslerinden 06.00-24.00 saatleri arasında ücretsiz yararlanabilecek.