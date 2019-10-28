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29 Ekim’de eczaneler, bankalar, hastaneler, kargolar, noterler ve PTT açık mı?

29 Ekim 2019'da Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 96. yılı kutlanacak. Bu sene 29 Ekim'in salı gününe denk gelmesi sebebiyle vatandaşlar salı gününün resmi tatil olduğu için "bankalar, eczaneler, postaneler, kargolar ve hastanelere açık mı?" sorusunu soruyor. Peki 29 Ekim 2018'de noter, hastaneler, bankalar, PTT ve eczaneler açık mı?

08:29 -
Haberler Gündem
29 Ekim’de eczaneler, bankalar, hastaneler, kargolar, noterler ve PTT açık mı?

Atatürk’ün “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” demesinin ardından tam 96 yıl geçti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın tüm yurtta coşku içinde kutlanacak. 29 Ekim'de, kamu kuruluşları, devlet daireleri ve bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Kargo şirketlerinin açık olup olmayacağını, ilgili şubeleri arayarak öğrenebilirsiniz. 29 Ekim tarihinde nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.

BANKALAR, PTT, ECZANE VE POSTANELER AÇIK MI?

29 Ekim’de, kamu kuruluşları, PTT’ler, bankalar, okullar, sağlık ocakları ve devlet daireleri resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Kargo şirketlerinin açık olup olmayacağını, ilgili şubeleri arayarak öğrenebilirsiniz. 29 Ekim tarihinde nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.

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