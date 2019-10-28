29 Ekim’de eczaneler, bankalar, hastaneler, kargolar, noterler ve PTT açık mı?

Atatürk’ün “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” demesinin ardından tam 96 yıl geçti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın tüm yurtta coşku içinde kutlanacak. 29 Ekim'de, kamu kuruluşları, devlet daireleri ve bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Kargo şirketlerinin açık olup olmayacağını, ilgili şubeleri arayarak öğrenebilirsiniz. 29 Ekim tarihinde nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.

BANKALAR, PTT, ECZANE VE POSTANELER AÇIK MI?

29 Ekim’de, kamu kuruluşları, PTT’ler, bankalar, okullar, sağlık ocakları ve devlet daireleri resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Kargo şirketlerinin açık olup olmayacağını, ilgili şubeleri arayarak öğrenebilirsiniz. 29 Ekim tarihinde nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.