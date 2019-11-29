Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

29 Kasım Süper Loto sonuçları: Yine devir, gelecek hafta 20 milyon!

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında duyuruldu. Kazandıran numaraların açıklanmasının ardından ikramiye dağılımı da belli oldu. 29 Kasım Süper Loto sonuçlarına göre 3. devir gerçekleşti. 17 milyon 520 bin liralık ikramiyeyi kazanana olmadı. Süper Loto'da gelecek hafta ikramiyenin 20 milyonu aşması bekleniyor.

08:11 -
Haberler Gündem
29 Kasım Süper Loto sonuçları: Yine devir, gelecek hafta 20 milyon!

Bol bol devrederek dev ikramiyeler kazandıran Süper Loto'da şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. Oyunu kazanmak için Süper Loto sonuçlarına göre 6 şanslı rakamı bilmek gerekiyor. Milli Piyango İdaresi kontrolünde ve noter huzurunda 21.15’de belirlenen kazandıran numaralar ile birlikte 29 Kasım Süper Loto sonuçları duyuruldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. 29 Kasım 2019 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde;

3, 8, 27, 38, 46 ve 47

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto’da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more