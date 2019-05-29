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29 Mayıs Hadi ipucu sorusu: WWF’nin 450 yıl sürecek canlı yayınında hangisinin doğada çözünmesi yayınlanıyor?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Ramazan ayı nedeniyle Hadi yarışması her akşam saat 21.00'da takipçileriyle buluşuyor. Zor Hadi oyununda büyük ödül toplam 40 bin lira. Bu akşamki ipucu sorusu çevre kirliliğine dikkat çekmek için belirlendi. WWF'nin 450 yıl sürecek canlı yayınında hangisinin doğada çözünmesi yayınlanıyor?

17:28 -
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29 Mayıs Hadi ipucu sorusu: WWF’nin 450 yıl sürecek canlı yayınında hangisinin doğada çözünmesi yayınlanıyor?

Hadi bu akşam saat 21.00’da, ödül 40 bin lira. Son zamanların en popüler canlı bilgi yarışması uygulamalarından biri olan Hadi’de son üç haftadır büyük ödül devrediyor, 20 soruya doğru yanıtı veren ise büyük ödülün sahibi oluyor.

29 MAYIS HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP:PLASTİK ŞİŞE

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 1961’de World Wildlife Fund olarak kurulan kuruluş, genişleyen çalışma alanıyla adını şimdiki haline değiştirmiştir.

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