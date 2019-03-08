297 gün süren mücadele Emekçi Kadınlar Günü’nde zaferle bitti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üretim yapan Flormar fabrikası yönetimi yaklaşık bir yıl önce 120 kadın işçinin iş akdini feshetmişti. İşçileri haklı gerekçe ile işten çıkardığını iddia eden Flormar kıdem tazminatlarını ödememişti. Bunun üzerine işçiler fabrika binası önünde tam 297 gün sürecek bir eylem süreci başlattı.

TEKLİFİ İŞÇİLER KABUL ETTİ

Eylem süresince sendika temsilcileri işverenle zaman zaman görüşmeler yaptı. Son görüşme dün gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde yapılan görüşmenin sonunda patron işçilere bir dizi teklifte bulundu. İşçiler patronun teklifinin büyük bölümünü kabul etti.

İŞÇİLER KAZANDI

Yapılan anlaşmaya göre işçiler; kıdem ve ihbar tazminatlarını, 16 aylık maaşları tutarında bekleme ve sendikal tazminatlarını eksiksiz alacak. İşten çıkarılma maddesi ise haklı gerekçe öne süren 25/2 maddesinden değiştirilerek toplu işten çıkarmaları içeren 18. madde olarak belirlenecek. İşçilerin çalışmadıkları 10 ay için işsizlik maaşı ödemesi yapılacak. Böylece fabrika önündeki kadın işçilerin eylemi bugün sonlanmış oldu.