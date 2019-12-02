3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir?

Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır.

BM’nin engellilik alanında uzun yıllardır devam eden çalışmalarının bir ürünü olan, 2006 yılında kabul edilen Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme, engelli bireylerin haklarının ve refahının gelişmesine ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin ve ayrıca Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi, İnsani Eylemde Engelli Bireylerin Dahil Edilmesi Şartı, Yeni Kentsel Gündem ve Kalkınma için Finansman Hakkında Addis Ababa Eylem Gündemi gibi diğer uluslararası kalkınma taahhütlerinin uygulanmasına katkıda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖZVERİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyor; kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Engelliler gününün Türkiye’deki ve dünyadaki bütün engelliler için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, “Çağdaş ve sosyal devlet olma anlayışımızın gereği olarak, engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümü için çalışmak her zaman önceliğimiz olmuştur. Engellerin bu kardeşlerimizin zihinlerinde ve uzuvlarında değil, onları eksik gören kalplerde olduğuna inanıyor, bu bilinci tüm topluma yaymak konusunda gayret göstermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Engelliliğin, sağlık meselesi olduğu kadar, aynı zamanda hukuki, sosyal ve ekonomik veçheleri boyutları bulunan çok katmanlı bir konu olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 17 yılda, engelli bireylerin hayata katılımı konusunda atılan devrim niteliğindeki adımlar, engelli vatandaşlarımıza karşı hassasiyetimizin bir göstergesidir. Eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine varıncaya kadar pek çok hususta engelli kardeşlerimizin sorunlarına çözüm olmak; toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için özveriyle çalıştık. Engelli vatandaşlarımızın, hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkânlardan yararlanabilmeleri, gurur verici başarılara imza atabilmeleri bizim için mutluluk kaynağıdır” diye konuştu.

‘TÜM VATANDAŞLARIMIZI ENGELLİLİK KONUSUNDA DAHA SORUMLU OLMAYA ÇAĞIRIYORUM’

Spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden iş dünyasına kadar her alanda engellilerin büyük başarılar elde ettiğini, azim ve kararlılıklarıyla insanlara güç ve ilham verdiğini hatırlatan Erdoğan, “Bu vesileyle, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına öncelik vermeye, bu sorunların çözümüne ciddiyetle eğilmeye, engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını, her türlü talebini karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyor; kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” açıklamasında bulundu.

Erdoğan ayrıca, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar’a tebrik mesajı gönderdi.

DHA