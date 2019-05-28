3 arkadaşının ölümüne neden olan driftçiye 10 yıl hapis

İstanbul Bakırköy’de, 25 Mart 2018’de gerçekleşen olayda, doğum günü kutlamasından dönen Yaman Albayraktaroğlu’nun (26) kullandığı otomobil Sefaköy’de kaza yapmış, olayda araçta bulunan Ozan Börekçi (27), Deniz Ulaş Saral (27) ve Çağlar Yılmaz (27) hayatını kaybetmişti. Kazada Ezgi Kolukısa da ağır yaralanmıştı. Havanın yağışlı olmasına aldırış etmeyen Albayraktaroğlu'nun arabayı hızlı ve makas atarak kullanması sonucu kaza meydana gelmişti. Olay sonrası Yaman Albayraktaroğlu tutuklanmış ve yaklaşık 3 ay sonra ise tahliye edilmişti.

DAVA AÇILDI

Tüm araştırmalar sonucunda Yaman Albayraktaroğlu hakkında ‘’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 22 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Yaman Albayraktaroğlu ve taraf avukatları katıldı. Savcı önceki duruşmada verdiği mütalaasını yeniden hatırlatarak, olay günü sanık Albayraktaroğlu'nun 1.01 promil alkollü olduğunu, havanın yağışlı olmasına rağmen süratle kullandığı aracıyla diğer araçları makas atarak geçtiğini, bunu yaparken de direksiyon hakimiyetini kaybedip kazaya neden olduğunu vurguladı. Savcı sanık Yaman Albayraktaroğlu'nun “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

“BEN DE YAKIN ARKADAŞLARIMI KAYBETTİM“

Mahkeme heyeti kararı açıklamadan önce tutuksuz sanık Albayraktaroğlu'na son sözünü sordu. Albayraktaroğlu, “Olay nedeniyle çok üzgünüm. Olayda ben de yakın arkadaşlarımı kaybettim. Böyle bir şey olsun istemezdim. Üzgün ve pişmanım” dedi.

YARGILAMA SONUNDA TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, sanık Yaman Albayraktaroğlu'nun, bilinçli taksirle 3 kişinin ölümüne ve 1 kişinin de yaralanmasına sebebiyet verme suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Aynı zamanda mahkeme, tutuksuz yargılanması yapılan sanığın tutuklanmasına da karar verdi. Duruşma salonunda tutuklanan sanık Albayraktaroğlu cezaevine gönderildi.