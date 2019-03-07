3 aylarda neler yapılır? Üç aylar ne zaman başlıyor? Mübarek 3 aylar orucu detayları…

3 aylar yarın başlıyor ve İslam alemi 3 aylarda neler yapılır sorusuna cevap arıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan üç aylar Müslümanlar için kutsal aylardır. Bu aylar dini olarak arınma aylarıdır. İslam’da 3 aylar bin aydan daha hayırlı olarak görülür. 3 aylar orucu da birçok kişi için önem taşıyor. İşte ayrıntılar…

3 AYLARIN ÖNEMİ

Üç aylar Regaib Kandili ile başlıyor. Hz. Peygamberimizin Aleyhisselam'ın yani Rasûl-i Ekrem Efendimiz; “Receb Allah”ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.”buyurarak üç ayların bizler için ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu buyuruyor. Üç aylar Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eriyor.

3 AYLAR ORUCU NEDİR?

Hz. Peygamber bu ayda bol bol nafile oruç tutardı. İbn Abbas der ki;

“Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar

etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki

hiç tutmayacak sanırdık.”

Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen

de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu.

Fakat üç aylar içinde Recep Ayı’nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir.

Recep Ayı’nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur;

Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu

olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük

günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların

af ve mağfiretine vesile olur.

2019 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?



7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.

2 Nisan 2019 Cuma günü Miraç Kandili.

19 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

8 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah’ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir.

Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

– Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur’an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı

– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

– Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

-Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.