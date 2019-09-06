3 günde 15 çalışan zehirlendi!

Kahramankazan’ın Fatih Mahallesi’ndeki medikal sağlık ürünleri üretilen fabrikada çalışan bazı işçiler, çarşamba günü öğle yemeği yedikten sonra ishal ve karın ağrısı şikayetiyle Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ayakta tedavi edilen işçiler, daha sonra taburcu edildi.

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AYNI ŞİKAYETLE HASTANEYE GİTTİLER

Aynı fabrikada çalışan işçilerden bazıları, dün ve bugün de aynı şikayetlerle hastaneye başvurdu. Son 3 günde, toplam 15 kişinin hastaneye başvurduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

NUMUNE ALINDI

Öte yandan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerince işçilerin yediği tavuk döner ve içtiği sudan numune alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA