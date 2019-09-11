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3. Hudut Alay Komutanlığı’nda kritik 1 saat!

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere geldikleri Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden ayrıldı.

18:38 -
Haberler Gündem
3. Hudut Alay Komutanlığı’nda kritik 1 saat!

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Suriye’de oluşturulacak Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

İHA

Twitty ve Bergeson, Müşterek Harekat Merkezinin bulunduğu Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına geçti.

İHA

Twitty ve Bergeson burada Türk askeri yetkililerle, Suriye'de oluşturulma çalışmaları devam eden Güvenli Bölge ile ilgili yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet daha sonra yeniden Şanlıurfa’ya döndü.

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