Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

3 kentte kar yolları kapattı

Van Hakkari ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. 456 mahalle, köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi yüzünden yol açma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

10:53 -
Haberler Gündem
3 kentte kar yolları kapattı

Bölgede 2 gündür etkili olan kar yağışı Van, Hakkari ve Bitlis’te hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı Van’ın yüksek kesimlerinde 30, Hakkari’de 50 santimetre, Bitlis’te ise bir metreye ulaştı.

FOTO:DHA

Kar nedeniyle Van’da 81 mahalle 135 mezra, Hakkari’de 56 köy169 mezra, Bitlis’te ise 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte Van- Gürpınar karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile  Bahçesaray ilçesindeki 3 bin rakımlı Karapet geçidinde sürücüler zor zanlar yaşandı.

Kapalı yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ile Hakkari ve Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını güçlükle yürütüyor. (DHA)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more