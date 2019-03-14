3 kişinin öldüğü davada bilirkişi çıkmazı

Geçtiğimiz yılın şubat ayında gerçekleşen olayın yargılamasına devam edildi. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Selim Karakaya cezaevinden getirilirken, taraf avukatları ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları da duruşmaya katıldı.

TRAFİKTEKİ İLK KAZASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşmada söz alan sanık Selim Karakaya, 30 yıllık ağır vasıta şoförü olduğunu belirterek, “Trafikteki ilk kazamdır. Teknik arızadan dolayı kaza meydana gelmiştir. Benim herhangi bir kastım veya kusurum yoktur. Suçsuzum, uzun süredir tutukluyum” diyerek tahliyesini istedi.

‘KUSURSUZSA TELAFİSİ ZOR OLACAK'

Dava dosyasının Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini isteyen sanık avukatı Baykal Kazancıoğlu “Müvekkilim uzun süredir tutukludur. Kazanın teknik kusurdan olduğu tespit edilmesi halinde müvekkilim açısından telafisi zor zararlar doğacaktır” dedi.

TAHLİYESİ İSTENDİ

Sanık avukatlarından Mustafa Arıboğa ise müvekkilinin 14 aydır tutuklu olduğunu ve bu durum sonucunda mağdur olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Şoförün olayda kusurunun bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için dava dosyasının Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

RAPOR GELMEDİ, BU KEZ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

İstanbul Teknik Üniversitesinden görevlendirilen bilirkişi heyeti 7 ay sonra mahkemeye dönüş yaparak, “İTÜ Makina Fakültesi Motorlar ve Otomotiv Laboratuvarında inceleme yapılmalı” dedi. Mahkeme heyeti, kusur durumunun tespiti için dosyanın bu kez Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti bu kez de Adli Tıp Kurumu'nun kapısını çaldı. Kusur durumunun tespiti için dosya bu kez Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi.