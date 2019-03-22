3 saatlik hasılatı 192 lira!

Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri İlkadım ve Canik ilçesinin birçok noktasında çocuklarıyla dilenen başta yabancı uyruklu dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABER Taksim Meydanı'nda hayrete düşüren dilencilik yöntemi

DAKİKALARCA SAYDILAR

Ekiplerce toplamda 19 dilenci yakalanırken bunların 4’ünün yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Ekiplerce yakalanan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Burada üst aramasından geçirilen dilencilerden bir tanesinin ise üzerinden çıkan para şaşırttı. Ekiplerinden dakikalarca süren para saymasının ardından kadın dilencinin üzerinden 3 saatlik hasılatı olarak 192 lira para çıktığı belirlendi. İHA