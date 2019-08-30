30 Ağustos bankalar, PTT, hastaneler ve eczane çalışıyor mu? 30 Ağustos zafer bayramı tatil olan kurumlar…

Düşmanların yurdumuzu terk ettiği Kurtuluş Savaşının nihayete erdiği bu önemli gün ulusal bir bayramıdır. Bu sene de kutlanacak olan Zafer bayramı günü vatandaşlar hangi yerlerin açık, hangilerinin kapalı olduğu konusunda araştırmalar yapıyor.

30 AĞUSTOS BANKALAR, PTT, HASTANELER, ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos günü hastaneler açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil yapacak. Çoğunlukla nöbetçi doktorlar çalışacak. Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak. Büyük PTT şubeleri açık olacak, diğerlerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir. Ayrıca bankalar da kapalı olacak.

30 AĞUSTOS’UN ANLAM VE ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon’da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye’de 1926’dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.