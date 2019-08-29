Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Cuma günü tatil olacak mı? 2019 resmi tatilleri…

30 Ağustos'un Zafer Bayramı olarak kutlanmasının nedeni İstiklal Savaşı'nda düşman kuvvetlerin ülkeden tamamen çıkarılması yolunda kazanılmış bir zafer olmasıdır. Bu sene de kutlanacak olan Zafer bayramı öncesinde vatandaşların merak ettiği konuların başında 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi sorusu geliyor. İşte resmi tatiller listesi ve 30 Ağustos tatil mi sorusunun cevabı...

09:59 -
Haberler Gündem
30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Cuma günü tatil olacak mı? 2019 resmi tatilleri…

Düşmanların yurdumuzu terk ettiği Kurtuluş Savaşının nihayete erdiği bu önemli gün, yurtta 1926 yılından beri Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Peki 30 Ağustos 2019 resmi tatil midir? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında bilinmesi gerekenler…

30 AĞUSTOS TATİL Mİ?

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe geliyor.  Bu sene kalan resmi tatiller şu şekilde; 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı, 28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi, 29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı.

30 AÄustos tatil mi? Ä°Åte 2019 resmi tatiller listesiâ¦

30 AĞUSTOS'UN ARKA PLANI

Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve Anadolu'dan atmak için düşünülüp planlanan gizli bir harekât idi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Temmuz 1922'deki oturumunda kendisine dördüncü kez olmak üzere Başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal Paşa taarruz kararını haziran ayında almış ve hazırlıkları gizli olarak yürütmüştü. Büyük Taarruz Ağustos'un 26'sını 27'sine bağlayan gece Afyon'da başlamış, Aslıhan civarında kuşatılan düşman birliklerinin Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat idare ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde imha edilmesi ile Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more