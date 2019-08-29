30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyük Zafer'in 97. yılının coşkuyla kutlanması için şehrin birçok noktasında etkinlikler düzenleyecek. İstanbul halkının davetli olduğu Zafer Bayramı kutlamaları, İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak. Kutlamalar kapsamında İstanbul'daki toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet verecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında 11 Temmuz'da toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'daki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermesini karara bağlamıştı.

BAYRAMA ÖZEL EK SEFERLER DE KONULACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapacak. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak. 30 Ağustos'a özel olarak toplu taşımaya ek seferler de konulacak.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.