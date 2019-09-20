30 ilde operasyon başlatıldı: 74 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hatlardan irtibatları tespit edilenlerle ilgili çalışmalar sürüyor. İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı yapılan operasyond, 2'si uzman personel 72'si astsubay olmak üzere toplam 74 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında işlem yapılan askerlerden 25'inin Kara Kuvvetleri, 7'sinin Hava Kuvvetleri, 10'unun Deniz Kuvvetleri, 30'unun Jandarma ve 2'sinin de Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli olduğu öğrenildi.

ANKESÖR SORUŞTURMASINDA 2 BİN 708 ASKERE İŞLEM YAPILDI

2017 yılında başlatılan ankesör soruşturması kapsamında 2 bin 708 asker hakkında işlem yapıldığı, 2 bin 355 askerin gözaltına alındığı bunlardan 592'sinin de etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu bildi