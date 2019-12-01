30 Kasım Sayısal Loto sonuçları: İkramiye bölünmedi!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto’da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Bu cumartesi de büyük ikramiye kazanmak isteyenler Sayısal Loto sonuçlarına odaklandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi bir kişi kazandı.

30 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

6 – 13 – 27 – 34 – 36- 43