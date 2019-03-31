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30 Mart Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto yine devretti

Milli Piyango tarafından noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişinde sonuçlar aynı gün açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre kazandıran numaralar 5, 11, 27, 31, 41 ve 42 olarak belirlendi. Sayısal Loto’da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.

15:08 -
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30 Mart Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto yine devretti

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi 30 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını duyurdu. Bu hafta büyük ikramiyeyi kazanana olmadı ve ikramiye devretti. İşte Sayısal Loto çekiliş sonucu ve şanslı rakamlar…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor.

22 – 27 – 36 – 38 -40 – 42

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