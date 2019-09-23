300 metreden uçuruma düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, dün akşam, Arhavi’ye bağlı Arılı köyünde meydana geldi. Şirkete ait hidroelektrik santralinin (HES) enerji nakil hattını çeken işçilerin çalışması sırasında kayan kablo makarası, Recep Kılıç ve Orhan İnal’a çarptı. Bunun üzerine dengesini kaybeden 2 işçi, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Şantiye görevlilerinin ihbarıyla olay yerine jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatla indiği yerde yaptığı kontrolde, işçilerin hayatını kaybettiğini belirledi. Recep Kılıç ve Orhan İnal’ın cansız bedenleri, 3 saat süren çalışmanın ardından yola çıkarıldıktan sonra otopsi için Arhavi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, işçilerin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

DHA