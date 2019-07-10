300 yıllık köprü restorasyondan sonra yıkıldı

Ambarlık köyünde Salarha Deresi üzerine 18’inci yüzyılda kesme ve moloz taştan inşa edilen tek gözlü Ambarlık Kemer Köprü, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce 2003 yılında tescil edilerek koruma altına alındı. Geçen yıl restore edilen 40 metre uzunluğunda 3,20 metre genişliğinde ve 10 metre yükseklikteki köprü, bu sabah saatlerinde kendiliğinden çöktü. Yolu düzenli moloz taş ile örülmüş bölgenin önemli tarihi değerleri arasındaki köprünün çökmesi, yöre sakinlerini üzdü. Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri çöken köprü enkazında incelemelerde bulundu.

300 YILDIR YIKILMAYAN KÖPRÜ ŞİMDİ NİYE YIKILDI

Köylerinin simgesi köprünün çökmesine üzüldüklerini söyleyen Hasan Türüt, “Bu sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile uyandık. Kaza oldu sandık. Baktık ki bizim 300 yıllık köprümüz yerinde yok. Bunca yıldır ayakta duran köprü, restorasyonu yapıldıktan sonra yıkıldı. 300 yıldır yıkılmayan körü restorasyon çalışmalarından sonra yıkıldı. Bu durum bizi düşündürüyor. Bunca yıldır duran köprü neden yıkıldı? Köprüde açılmalar olmuştu bu durumu yetkililere bildirdik ama kimse oralı olmadı. Ya köprünün üzerinde birileri olsaydı ya bir can kaybımız olsaydı. Bunun sonuçları ne olacaktı? Hesabını kim verecekti.?” dedi

‘KÖYÜN SEMBOLÜYDÜ’

Köy Muhtarı İdris Türüt, yaptığı açıklamada, Ambarlık Kemer Köprü’nün, köyün sembolü olduğunu söyledi. Türüt, “2011’de köprüde onarım yapıldı. Taban kısmında hiçbir sıkıntı yoktu. Kenarlarında deforme vardı. Onları yapmak için köprüyü tamamen onarıma aldılar.” dedi. Köprünün sabah saatlerinde yıkıldığını belirten Türüt, “Bu köyde doğan ve büyüyen herkes köprüyü karşısında bulmuş. Ulaşım sorun değil, yaparsın bir köprü, herkes ulaşımını sağlar. Bunlar tarihi eserlerimiz. Köyüm adına çok üzgünüm. Günde yaklaşık 200 turist gelip köprüde fotoğraf çektiriyordu.” diye konuştu.

‘TARİHİN SİLİNİP YOK OLMASINI İSTEMİYORUZ’

Salarha Vadisi Kalkındırma Derneği Başkanı Dursun Ali Toptan, Ambarlık’taki tarihi köprünün çöktüğünü üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, Vadimizin kültür ve turizm bakımından tarihi aynası olan köprünün çökmesi, bizleri derinden üzmüştür. Bu tarihi köprü birkaç yıl öncesinde restore edilmişti. Onca dere taşkını, afet gören köprünün bugün yıkılmasının araştırılmasını yetkililerden zaman kaybetmeden istiyoruz.

Aynı zamanda su debisi artmadan bir an önce tarihi köprünün taşları dereden çıkartılarak yeniden inşa edilip, vadimize kazandırılmasını istiyoruz. Böylesine önemli tarihin vadimizden silinip yok olmasını, kaybolmasını istemiyoruz? dedi.