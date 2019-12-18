31 Aralık tatil mi? Yılbaşında kaç gün tatil var?

31 Aralık Salı gününü 1 Ocak Çarşamba’ya bağlayan gece tüm dünyada 2020 yılı neşe içinde karşılanacak. Kimileri çoktan bir partiye dahil oldu, kimileri güzel bir mekanda yerini ayırttı, kimileri ise evdeki hazırlıklarına devam ediyor. Yeni yılın ilk günü ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki 31 Aralık Salı günü resmi tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı…

YILBAŞI KAÇ GÜN TATİL? 31 ARALIK TATİL Mİ?

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Salı resmi tatil değil. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çalışanlar hem de öğrenciler 1 gün tatil yapacak.

YILBAŞI KUTLAMALARI

Miladi takvim başlangıcı olan yılbaşı kutlamaları ile Noel kutlamaları tarihlerinin yakın olması sebebiyle sıkça karıştırılıyor.

Noel Bayramı, her yıl 25 Aralık’ta kutlanıyor. Kutlamalar 24 Aralık’ta Noel arefesiyle başlıyor ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam ediyor.

Noel, Hristiyanlar tarafından “kurtarıcı Mesih” olarak kabul edilen Hz.İsa'nın doğum gününün geleneksel olarak kutlandığı bayramdır.