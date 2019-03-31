Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

31 Mart 2019 Adana Yerel Seçim Sonuçları: Adana Belediye Başkanlığı oy oranları

Türkiye'nin en büyük ve en önemli illerinden biri olan Adana'da 31 Mart Yerel Seçim sonuçları için heyecan dorukta. 2014 yılında düzenlenen yerel seçim sonuçlarına göre yüzde 33 oy oranı ile MHP'nin adayı Hüseyin Sözlü Adana Belediye Başkanı seçilmişti. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçim sonuçlarına göre Adana Belediye Başkanı kim olacak, kim önde? İşte Adana yerel seçim sonuçları hakkında merak edilen detaylar...

19:03 -
Haberler Gündem
31 Mart 2019 Adana Yerel Seçim Sonuçları: Adana Belediye Başkanlığı oy oranları

Adana’da 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için AK Parti ve MHP ittifak yaptı ve MHP’li Hüseyin Sözlü’yü ortak aday olarak belirledi. CHP ise Zeydan Karalar’ı aday gösterdi. İki adaydan hangisinin ipi göğüsleyeceği merak ediliyor. Adana’da hangi parti ne kadar oy aldı, kim önce? İşte Adana yerel seçim sonuçları hakkında merak edilen ayrıntılar…

Adana İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Hüseyin Sözlü MHP MHP 30.823 % 47,78
Zeydan Karalar CHP CHP 30.634 % 47,49
Diğer Diğer 1.608 % 2,49
Muhammet Çelebi Keyhıdır Saadet Partisi Saadet Partisi 962 % 1,49
Mehmet Çağrı Bağatur DSP DSP 142 % 0,22
Recep Taşkın BTP BTP 125 % 0,19
Hatice Nesrin Kılıçay Vatan Partisi Vatan Partisi 99 % 0,15
CEM AKARSU CEM AKARSU 73 % 0,11
TKP TKP 42 % 0,07
Adana İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
MHP MHP 1.323%45,37
İyi Parti İyi Parti 577%19,79
CHP CHP 384%13,17
AK Parti AK Parti 302%10,36
Saadet Partisi Saadet Partisi 150%5,14
BBP BBP 38%1,30
HDP HDP 16%0,55
BTP BTP 9%0,31
DSP DSP 2%0,07
TKP TKP 2%0,07
DP DP 1%0,03
Vatan Partisi Vatan Partisi 1%0,03

ADANA’NIN SON YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Adana’da son yerel seçim sonuçlarına göre Hüseyin Sözlü birinci olmuştu. MHP’nin adayı Hüseyin Sözlü %33,50 oy oranıyla birinci olmuştu ve AKP adayı Abdullah Torun %31,9 oy oranıyla ikinci olmuştu.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more