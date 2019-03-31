31 Mart 2019 Adana Yerel Seçim Sonuçları: Adana Belediye Başkanlığı oy oranları

Adana’da 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için AK Parti ve MHP ittifak yaptı ve MHP’li Hüseyin Sözlü’yü ortak aday olarak belirledi. CHP ise Zeydan Karalar’ı aday gösterdi. İki adaydan hangisinin ipi göğüsleyeceği merak ediliyor. Adana’da hangi parti ne kadar oy aldı, kim önce? İşte Adana yerel seçim sonuçları hakkında merak edilen ayrıntılar…

Adana İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 1.323 %45,37 577 %19,79 384 %13,17 302 %10,36 150 %5,14 38 %1,30 16 %0,55 9 %0,31 2 %0,07 2 %0,07 1 %0,03 1 %0,03

ADANA’NIN SON YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Adana’da son yerel seçim sonuçlarına göre Hüseyin Sözlü birinci olmuştu. MHP’nin adayı Hüseyin Sözlü %33,50 oy oranıyla birinci olmuştu ve AKP adayı Abdullah Torun %31,9 oy oranıyla ikinci olmuştu.