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Bursa Yerel Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bursa Belediye Başkanlığı oy oranları

Bursa seçim sonuçları oy sayımı ile belli olmaya başladı. 31 Mart yerel seçimlerinde oy oranları en çok merak edilen şehirlerin başında Bursa geliyordu. Sayımları tamamlanan ilçelerin ardından 31 Mart 2019 Yerel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Peki, Bursa seçim sonuçlarına göre kim önde, oy oranları kaç? 2014 Yerel Seçimleri sonucunda yüzde 49 oy oranıyla AK Partili Belediye Başkan adayı Recep Altepe seçilmişti. Peki Bursa'da kim önde, Bursa Belediye Başkanı kim olacak? İşte Bursa yerel seçim sonuçları hakkında merak edilenler...

19:27 -
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Bursa Yerel Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bursa Belediye Başkanlığı oy oranları

Bursa’da seçim sonuçları kıyasıya mücadeleye sahne oluyor. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için, AK Parti Alinur Aktaş’ı, CHP Mustafa Bozbey arasında geçen yarışta oy oranları birbirine çok yakın. Sayımların devam ettiği Bursa seçim sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Bursa’da hangi parti ne kadar oy aldı, kim önde? İşte Bursa yerel seçim sonuçları hakkında merak edilen ayrıntılar…

BURSA SEÇİM SONUÇLARI

Bursa İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Alinur Aktaş AK Parti AK Parti 273.292 % 49,65
Mustafa Bozbey CHP CHP 257.856 % 46,84
Mehmet Atmaca Saadet Partisi Saadet Partisi 8.532 % 1,55
Diğer Diğer 7.275 % 1,32
Metin Engin DP DP 1.738 % 0,32
DSP DSP 820 % 0,15
Vatan Partisi Vatan Partisi 352 % 0,06
Şevket Tamaç BTP BTP 348 % 0,06
Mehmet Yavuzkan TKP TKP 134 % 0,02
OSMAN UĞUR OSMAN UĞUR 112 % 0,02
Bursa İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 56.477%50,98
CHP CHP 29.255%26,41
İyi Parti İyi Parti 13.084%11,81
Saadet Partisi Saadet Partisi 4.527%4,09
DP DP 1.620%1,46
MHP MHP 1.388%1,25
HDP HDP 1.000%0,90
BBP BBP 605%0,55
DSP DSP 232%0,21
Vatan Partisi Vatan Partisi 88%0,08
BTP BTP 86%0,08
TKP TKP 48%0,04

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Son güncelleme: android-time 19:47 31.03.2019
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