Bursa Yerel Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bursa Belediye Başkanlığı oy oranları

Bursa’da seçim sonuçları kıyasıya mücadeleye sahne oluyor. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için, AK Parti Alinur Aktaş’ı, CHP Mustafa Bozbey arasında geçen yarışta oy oranları birbirine çok yakın. Sayımların devam ettiği Bursa seçim sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Bursa’da hangi parti ne kadar oy aldı, kim önde? İşte Bursa yerel seçim sonuçları hakkında merak edilen ayrıntılar…
BURSA SEÇİM SONUÇLARI
|Bursa İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Alinur Aktaş
|AK Parti
|273.292
|% 49,65
|Mustafa Bozbey
|CHP
|257.856
|% 46,84
|Mehmet Atmaca
|Saadet Partisi
|8.532
|% 1,55
|Diğer
|7.275
|% 1,32
|Metin Engin
|DP
|1.738
|% 0,32
|DSP
|820
|% 0,15
|Vatan Partisi
|352
|% 0,06
|Şevket Tamaç
|BTP
|348
|% 0,06
|Mehmet Yavuzkan
|TKP
|134
|% 0,02
|OSMAN UĞUR
|112
|% 0,02
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