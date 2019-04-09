Seçim sonuçları: İl il yerel seçim sonuçları! İşte kazanan adaylar ve partiler…

Seçim sonuçları belli oldu, hangi parti ve hangi adaylar nereleri kazandı soruları cevap buldu. YSK'nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019’da Türkiye genelinde 57 milyon 93 bin 985 seçmen sandık başına giderek yaşadıkları bölgeleri 5 yıl boyunca yönetecek yerel yöneticilerini seçti. 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe, 32 bin 105 mahalle ve 18 bin 306 köyde yapılan seçilerde 18 yaşını dolduran seçmen sayısı da 1 milyon 156 bin kişi ilk defa sandığa gitti. YSK verilerine göre henüz kesinleşmemiş sonuçlara göre 30 büyükşehir, 51 il belediyesinde kazana parti ve adaylar şu şekilde:
Adana- Zeydan Karalar-CHP
Adıyaman- Süleyman Kılınç – AKP
Afyonkarahisar-
Mehmet Zeybek – AKP
Ağrı- Savcı Sayan – AKP
Amasya – Mehmet Sarı – MHP
Ankara – Mansur Yavaş – CHP
Antalya – Muhittin Böcek – CHP
Artvin – Demirhan Elçin – CHP
Aydın – Özlem Çerçioğlu – CHP
Balıkesir – Yücel Yılmaz – AKP
Bilecik – Semih Şahin – CHP
Bingöl – Erdal Arıkan AKP
Bitlis – Nesrullah Tanğlay – AKP
Bolu – Tanju Özcan – CHP
Burdur – Ali Orkun Ercengiz – CHP
Bursa – Alinur Aktaş – AKP
Çanakkale – Ülgür Gökhan – CHP
Çankırı – İsmail Hakkı Esen – MHP
Çorum – Halil İbrahim Aşgın – AKP
Denizli – Osman Zolan – AKP
Diyarbakır – Adnan Selçuk Mızraklı – HDP
Edirne – Recep Gürkan – CHP
Elazığ – Şahin Şerifoğulları – AKP
Erzincan – Bekir Aksun – MHP
Erzurum – Mehmet Sekmen – AKP
Eskişehir – Yılmaz Büyükerşen – CHP
Gaziantep – Fatma Şahin – AKP
Giresun – Aytekin Şenlikoğlu – AKP
Gümüşhane – Ercan Çimen – AKP
Hakkâri – Cihan Karaman – HDP
Hatay – Lütfü Savaş – CHP
Isparta – Şükrü Başdeğirmen – AKP
Mersin – Vahap Seçer – CHP
İstanbul – Ekrem İmamoğlu – CHP
İzmir – Tunç Soyer – CHP
Kars – Ayhan Bilgen – HDP
Kastamonu – Rahmi Galip Vidinlioğlu – MHP
Kayseri – Memduh Büyükkılıç – AKP
Kırklareli – Mehmet Siyam Kesimoğlu- Bağımsız
Kırşehir – Selahattin Ekicioğlu – CHP
Kocaeli – Tahir Büyükakın – AKP
Konya – Uğur İbrahim Altay – AKP
Kütahya – Alim Işık – MHP
Malatya – Selahattin Gürkan – AKP
Manisa – Cengiz Ergün – MHP
Kahramanmaraş – Hayrettin Güngör – AKP
Mardin – Ahmet Türk – HDP
Muğla – Osman Gürün – CHP
Muş – Feyat Asya – AKP
Nevşehir – Rasim Arı – AKP
Niğde – Emrah Özdemir – AKP
Ordu – Mehmet Hilmi Güler – AKP
Rize – Rahmi Metin – AKP
Sakarya – Ekrem Yüce – AKP
Samsun – Mustafa Demir – AKP
Siirt – Berivan Helen Işık – HDP
Sinop – Barış Ayhan – CHP
Sivas – Hilmi Bilgin – AKP
Tekirdağ – Kadir Albayrak – CHP
Tokat – Eyüp Eroğlu – AKP
Trabzon – Murat Zorluoğlu – AKP
Tunceli – Fatih Mehmet Maçoğlu – TKP
Şanlıurfa – Zeynel Abidin Beyazgül – AKP
Uşak – Mehmet Çakın – AKP
Van – Bedia Özgökçe Ertan – HDP
Yozgat – Celal Köse – AKP
Zonguldak – Ömer Selim Alan – AKP
Aksaray – Evren Dinçer – AKP
Bayburt – Hükmü Pekmezci – MHP
Karaman – Savaş Kalaycı – MHP
Kırıkkale – Mehmet Saygılı – AKP
Batman – Mehmet Demir – HDP
Şırnak – Mehmet Yarka – AKP
Bartın – Cemal Akın – MHP
Ardahan – Faruk Demiri – CHP
Iğdır – Yaşar Akkuş – HDP
Yalova – Vefa Salman – CHP
Karabük – Rafet Vergili – MHP
Kilis – Mehmet Abdi Bulut – AKP
Osmaniye – Kadir Kara – MHP
Düzce – Faruk Özlü – AKP