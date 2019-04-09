Seçim sonuçları: İl il yerel seçim sonuçları! İşte kazanan adaylar ve partiler…

Seçim sonuçları belli oldu, hangi parti ve hangi adaylar nereleri kazandı soruları cevap buldu. YSK'nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019’da Türkiye genelinde 57 milyon 93 bin 985 seçmen sandık başına giderek yaşadıkları bölgeleri 5 yıl boyunca yönetecek yerel yöneticilerini seçti. 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe, 32 bin 105 mahalle ve 18 bin 306 köyde yapılan seçilerde 18 yaşını dolduran seçmen sayısı da 1 milyon 156 bin kişi ilk defa sandığa gitti. YSK verilerine göre henüz kesinleşmemiş sonuçlara göre 30 büyükşehir, 51 il belediyesinde kazana parti ve adaylar şu şekilde:

Adana- Zeydan Karalar-CHP

Adıyaman- Süleyman Kılınç – AKP

Afyonkarahisar-

Mehmet Zeybek – AKP

Ağrı- Savcı Sayan – AKP

Amasya – Mehmet Sarı – MHP

Ankara – Mansur Yavaş – CHP

Antalya – Muhittin Böcek – CHP

Artvin – Demirhan Elçin – CHP

Aydın – Özlem Çerçioğlu – CHP

Balıkesir – Yücel Yılmaz – AKP

Bilecik – Semih Şahin – CHP

Bingöl – Erdal Arıkan AKP

Bitlis – Nesrullah Tanğlay – AKP

Bolu – Tanju Özcan – CHP

Burdur – Ali Orkun Ercengiz – CHP

Bursa – Alinur Aktaş – AKP

Çanakkale – Ülgür Gökhan – CHP

Çankırı – İsmail Hakkı Esen – MHP

Çorum – Halil İbrahim Aşgın – AKP

Denizli – Osman Zolan – AKP

Diyarbakır – Adnan Selçuk Mızraklı – HDP

Edirne – Recep Gürkan – CHP

Elazığ – Şahin Şerifoğulları – AKP

Erzincan – Bekir Aksun – MHP

Erzurum – Mehmet Sekmen – AKP

Eskişehir – Yılmaz Büyükerşen – CHP

Gaziantep – Fatma Şahin – AKP

Giresun – Aytekin Şenlikoğlu – AKP

Gümüşhane – Ercan Çimen – AKP

Hakkâri – Cihan Karaman – HDP

Hatay – Lütfü Savaş – CHP

Isparta – Şükrü Başdeğirmen – AKP

Mersin – Vahap Seçer – CHP

İstanbul – Ekrem İmamoğlu – CHP

İzmir – Tunç Soyer – CHP

Kars – Ayhan Bilgen – HDP

Kastamonu – Rahmi Galip Vidinlioğlu – MHP

Kayseri – Memduh Büyükkılıç – AKP

Kırklareli – Mehmet Siyam Kesimoğlu- Bağımsız

Kırşehir – Selahattin Ekicioğlu – CHP

Kocaeli – Tahir Büyükakın – AKP

Konya – Uğur İbrahim Altay – AKP

Kütahya – Alim Işık – MHP

Malatya – Selahattin Gürkan – AKP

Manisa – Cengiz Ergün – MHP

Kahramanmaraş – Hayrettin Güngör – AKP

Mardin – Ahmet Türk – HDP

Muğla – Osman Gürün – CHP

Muş – Feyat Asya – AKP

Nevşehir – Rasim Arı – AKP

Niğde – Emrah Özdemir – AKP

Ordu – Mehmet Hilmi Güler – AKP

Rize – Rahmi Metin – AKP

Sakarya – Ekrem Yüce – AKP

Samsun – Mustafa Demir – AKP

Siirt – Berivan Helen Işık – HDP

Sinop – Barış Ayhan – CHP

Sivas – Hilmi Bilgin – AKP

Tekirdağ – Kadir Albayrak – CHP

Tokat – Eyüp Eroğlu – AKP

Trabzon – Murat Zorluoğlu – AKP

Tunceli – Fatih Mehmet Maçoğlu – TKP

Şanlıurfa – Zeynel Abidin Beyazgül – AKP

Uşak – Mehmet Çakın – AKP

Van – Bedia Özgökçe Ertan – HDP

Yozgat – Celal Köse – AKP

Zonguldak – Ömer Selim Alan – AKP

Aksaray – Evren Dinçer – AKP

Bayburt – Hükmü Pekmezci – MHP

Karaman – Savaş Kalaycı – MHP

Kırıkkale – Mehmet Saygılı – AKP

Batman – Mehmet Demir – HDP

Şırnak – Mehmet Yarka – AKP

Bartın – Cemal Akın – MHP

Ardahan – Faruk Demiri – CHP

Iğdır – Yaşar Akkuş – HDP

Yalova – Vefa Salman – CHP

Karabük – Rafet Vergili – MHP

Kilis – Mehmet Abdi Bulut – AKP

Osmaniye – Kadir Kara – MHP

Düzce – Faruk Özlü – AKP