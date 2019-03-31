31 Mart Adıyaman seçim sonuçları! Adıyaman’da oy oranları belli oldu

En kritik seçimlerden biri olan 31 Mart yerel seçimlerinde Adıyaman’da ittifaklar değil adaylar yarıştı. Adıyaman seçim sonuçları ve oy oranları haberimizde.

2014 YEREL ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Adıyaman Belediye Başkan adayı %56,5 oy oranı ile Adıyaman Belediye Başkanı seçilmişti. CHP’nin adayı ise %21,8’lik oy oranı ile seçimi ikinci olarak tamamlamıştı.