31 Mart Adıyaman seçim sonuçları! Adıyaman’da oy oranları belli oldu

En kritik seçimlerden biri olan 31 Mart yerel seçimlerinde Adıyaman’da ittifaklar değil adaylar yarıştı. Adıyaman seçim sonuçları ve oy oranları haberimizde.
2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Adıyaman Belediye Başkan adayı %56,5 oy oranı ile Adıyaman Belediye Başkanı seçilmişti. CHP’nin adayı ise %21,8’lik oy oranı ile seçimi ikinci olarak tamamlamıştı.
|Adıyaman İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Süleyman Kılınç
|AK Parti
|22.784
|% 54,72
|Ahmet Faruk Ünsal
|Saadet Partisi
|10.289
|% 24,71
|Abdulkadir Kırmızı
|İyi Parti
|5.112
|% 12,28
|Rıfat Erdem
|MHP
|2.523
|% 6,06
|Diğer
|637
|% 1,53
|AHMET ALAGÖZ
|66
|% 0,16
|DSP
|57
|% 0,14
|TKP
|55
|% 0,13
|BTP
|53
|% 0,13
|Vatan Partisi
|33
|% 0,08
|GAFARİ KOPARAL
|21
|% 0,05
|ABDULKADİR TÜNÇMEN
|4
|% 0,01
|Adıyaman İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|80.789
|%63,15
|Saadet Partisi
|12.938
|%10,11
|CHP
|9.431
|%7,37
|MHP
|9.293
|%7,26
|HDP
|6.854
|%5,36
|İyi Parti
|5.280
|%4,13
|Diğer
|2.352
|%1,84
|OSMAN KARAMAN
|468
|%0,37
|BBP
|234
|%0,18
|DP
|89
|%0,07
|BTP
|87
|%0,07
|ÖMER DENİZ
|73
|%0,06
|Vatan Partisi
|44
|%0,03
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