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31 Mart Adıyaman seçim sonuçları! Adıyaman’da oy oranları belli oldu

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adıyaman'daki oy sayımı devam ediyor. Adıyaman'da hangi aday önde, hangi parti ne kadar oy aldı? Resmi olmayan sonuçlara göre ilk oy oranları şu şekilde...

20:31 -
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31 Mart Adıyaman seçim sonuçları! Adıyaman’da oy oranları belli oldu

En kritik seçimlerden biri olan 31 Mart yerel seçimlerinde Adıyaman’da ittifaklar değil adaylar yarıştı. Adıyaman seçim sonuçları ve oy oranları haberimizde.

2014 YEREL ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Adıyaman Belediye Başkan adayı %56,5 oy oranı ile Adıyaman Belediye Başkanı seçilmişti. CHP’nin adayı ise %21,8’lik oy oranı ile seçimi ikinci olarak tamamlamıştı.

Adıyaman İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Süleyman Kılınç AK Parti AK Parti 22.784 % 54,72
Ahmet Faruk Ünsal Saadet Partisi Saadet Partisi 10.289 % 24,71
Abdulkadir Kırmızı İyi Parti İyi Parti 5.112 % 12,28
Rıfat Erdem MHP MHP 2.523 % 6,06
Diğer Diğer 637 % 1,53
AHMET ALAGÖZ AHMET ALAGÖZ 66 % 0,16
DSP DSP 57 % 0,14
TKP TKP 55 % 0,13
BTP BTP 53 % 0,13
Vatan Partisi Vatan Partisi 33 % 0,08
GAFARİ KOPARAL GAFARİ KOPARAL 21 % 0,05
ABDULKADİR TÜNÇMEN ABDULKADİR TÜNÇMEN 4 % 0,01
Adıyaman İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 80.789%63,15
Saadet Partisi Saadet Partisi 12.938%10,11
CHP CHP 9.431%7,37
MHP MHP 9.293%7,26
HDP HDP 6.854%5,36
İyi Parti İyi Parti 5.280%4,13
Diğer Diğer 2.352%1,84
OSMAN KARAMAN OSMAN KARAMAN 468%0,37
BBP BBP 234%0,18
DP DP 89%0,07
BTP BTP 87%0,07
ÖMER DENİZ ÖMER DENİZ 73%0,06
Vatan Partisi Vatan Partisi 44%0,03

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