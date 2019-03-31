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31 Mart Ardahan seçim sonuçları belli oldu! Ardahan’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

2019 Yerel Seçim sonuçlarına göre, Ardahan'ın yeni belediye başkanı belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Ardahan Belediye başkan adayı Faruk Demir CHP’den seçim kazanan ilk ilçe başkanı oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde hangi parti yüzde kaç oy aldı? İşte resmi olmayan sonuçlara göre oy dağılımı.

18:09 -
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31 Mart Ardahan seçim sonuçları belli oldu! Ardahan’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

Türk seçmeni, 31 Mart’ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullandı. Ardahan için yerel seçim sonuçları belli oldu. 2014 yılında yapılan yerel seçimde Ardahan ilini yüzde 34,26 oy oranı ile AKP’nin aday gösterdiği Faruk Köksoy kazanmıştı. Son seçimler de ise AKP Büyükşehir için Yunus Baydar’ı aday gösterdi. CHP Faruk Demir’i aday çıkardı. MHP’den Halil Kaçar aday olurken İYİ Parti’den de Mete Özdemir aday oldu. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verilerine göre 27 bin 384 seçmenin bulunduğu Ardahan’da son iki sandık kaldı, CHP adayı 800 oy önde. Büyük bir sürpriz olmazsa Ardahan’da CHP’nin adayı kazanacak.

Ardahan İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
CHP CHP 740 % 39,81
AK Parti AK Parti 636 % 34,21
Diğer Diğer 395 % 21,25
İyi Parti İyi Parti 85 % 4,57
Saadet Partisi Saadet Partisi 2 % 0,11
TKP TKP 1 % 0,05
BTP BTP 0 % 0,00
DSP DSP 0 % 0,00
Vatan Partisi Vatan Partisi 0 % 0,00

Ardahan İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 6.513%37,55
CHP CHP 4.424%25,51
HDP HDP 2.232%12,87
Diğer Diğer 1.465%8,45
MHP MHP 1.362%7,85
İyi Parti İyi Parti 527%3,04
YUNUS YİLMAZ YUNUS YİLMAZ 330%1,90
BORA AYDIN BORA AYDIN 169%0,97
Saadet Partisi Saadet Partisi 106%0,61
DSP DSP 98%0,57
DP DP 67%0,39
BBP BBP 26%0,15
Vatan Partisi Vatan Partisi 26%0,15
MURAT DALANBAY MURAT DALANBAY 0%0,00


ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

AKP: Yunus Baydar

CHP: Faruk Demir

MHP: Halil Kaçar

İYİ Parti: Mete Özdemir

 

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Son güncelleme: android-time 18:11 31.03.2019
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