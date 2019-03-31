31 Mart Ardahan seçim sonuçları belli oldu! Ardahan’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

Türk seçmeni, 31 Mart’ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullandı. Ardahan için yerel seçim sonuçları belli oldu. 2014 yılında yapılan yerel seçimde Ardahan ilini yüzde 34,26 oy oranı ile AKP’nin aday gösterdiği Faruk Köksoy kazanmıştı. Son seçimler de ise AKP Büyükşehir için Yunus Baydar’ı aday gösterdi. CHP Faruk Demir’i aday çıkardı. MHP’den Halil Kaçar aday olurken İYİ Parti’den de Mete Özdemir aday oldu. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verilerine göre 27 bin 384 seçmenin bulunduğu Ardahan’da son iki sandık kaldı, CHP adayı 800 oy önde. Büyük bir sürpriz olmazsa Ardahan’da CHP’nin adayı kazanacak.

Ardahan İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 6.513 %37,55 4.424 %25,51 2.232 %12,87 1.465 %8,45 1.362 %7,85 527 %3,04 330 %1,90 169 %0,97 106 %0,61 98 %0,57 67 %0,39 26 %0,15 26 %0,15 0 %0,00

AKP: Yunus Baydar

CHP: Faruk Demir

MHP: Halil Kaçar

İYİ Parti: Mete Özdemir