31 Mart Denizli seçim sonuçları belli oluyor! Denizli’nin yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

Denizli’de binlerce seçmen yerel yönetimi belirlemek üzere sandığa koştu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun verilerine göre 657.013 seçmenin bulunduğu Denizli’nin Büyükşehir Belediye Başkanı belli oluyor. İşte Denizli yerel seçim sonuçları…
|Denizli İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Osman Zolan
|AK Parti
|271.700
|% 49,73
|Ümit Bahtiyar
|İyi Parti
|237.285
|% 43,43
|Diğer
|12.927
|% 2,37
|HDP
|7.353
|% 1,35
|DP
|5.040
|% 0,92
|Saadet Partisi
|3.295
|% 0,60
|DSP
|2.703
|% 0,49
|MEHMET UĞUR TATAR
|2.253
|% 0,41
|Vatan Partisi
|1.612
|% 0,30
|BTP
|1.181
|% 0,22
|TKP
|637
|% 0,12
|MEHMET KIRGIZ
|333
|% 0,06
|Denizli İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|227.504
|%45,69
|CHP
|199.250
|%40,01
|İyi Parti
|23.066
|%4,63
|DP
|8.960
|%1,80
|MHP
|8.322
|%1,67
|BBP
|5.639
|%1,13
|Saadet Partisi
|4.743
|%0,95
|HDP
|4.504
|%0,90
|DSP
|2.878
|%0,58
|Vatan Partisi
|1.426
|%0,29
|BTP
|1.036
|%0,21
|TKP
|652
|%0,13
DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 11 isim yarıştı. İşte yarışan adaylar ve partileri şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi: Osman Zolan
Saadet Partisi: Süleyman Demirel
Bağımsız Türkiye Partisi: Turgay Urgan
Türkiye Komünist Partisi: Özgür Dağ
Vatan Partisi: Mustafa Güleç
Demokrat Parti: Aykut Yıldırım
İYİ Parti: Ümit Bahtiyar
Hakların Demokratik Partisi: Şerife Yıldırım
Demokratik Sol Partisi: Yaşar Kayrakçı
Bağımsız: Mehmet Kırgız
Bağımsız: Mehmet Uğur Tatar
2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
30 Mart 2014’te gerçekleştirilen yerel seçimde ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) oyların yüzde 45.3’ünü almıştı.
Diğer partilerin oy oranı ise şöyleydi:
Cumhuriyet Halk Partisi: % 38.7
Milliyetçi Hareket Partisi: % 11.9
Halkların Demokratik Partisi: % 1.1
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.