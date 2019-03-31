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31 Mart Denizli seçim sonuçları belli oluyor! Denizli’nin yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başındaydı. Denizli belediye başkanını belirlemek için vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gitti. 11 adayın bulunduğu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında sandıktan sonuç çıktı. İşte Denizli yerel seçim sonuçları...

23:15 -
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31 Mart Denizli seçim sonuçları belli oluyor! Denizli’nin yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

Denizli’de binlerce seçmen yerel yönetimi belirlemek üzere sandığa koştu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun verilerine göre 657.013 seçmenin bulunduğu Denizli’nin Büyükşehir Belediye Başkanı belli oluyor. İşte Denizli yerel seçim sonuçları…

Denizli İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Osman Zolan AK Parti AK Parti 271.700 % 49,73
Ümit Bahtiyar İyi Parti İyi Parti 237.285 % 43,43
Diğer Diğer 12.927 % 2,37
HDP HDP 7.353 % 1,35
DP DP 5.040 % 0,92
Saadet Partisi Saadet Partisi 3.295 % 0,60
DSP DSP 2.703 % 0,49
MEHMET UĞUR TATAR MEHMET UĞUR TATAR 2.253 % 0,41
Vatan Partisi Vatan Partisi 1.612 % 0,30
BTP BTP 1.181 % 0,22
TKP TKP 637 % 0,12
MEHMET KIRGIZ MEHMET KIRGIZ 333 % 0,06
Denizli İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 227.504%45,69
CHP CHP 199.250%40,01
İyi Parti İyi Parti 23.066%4,63
DP DP 8.960%1,80
MHP MHP 8.322%1,67
BBP BBP 5.639%1,13
Saadet Partisi Saadet Partisi 4.743%0,95
HDP HDP 4.504%0,90
DSP DSP 2.878%0,58
Vatan Partisi Vatan Partisi 1.426%0,29
BTP BTP 1.036%0,21
TKP TKP 652%0,13

DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 11 isim yarıştı. İşte yarışan adaylar ve partileri şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: Osman Zolan
Saadet Partisi: Süleyman Demirel
Bağımsız Türkiye Partisi: Turgay Urgan
Türkiye Komünist Partisi: Özgür Dağ
Vatan Partisi: Mustafa Güleç
Demokrat Parti: Aykut Yıldırım
İYİ Parti: Ümit Bahtiyar
Hakların Demokratik Partisi: Şerife Yıldırım
Demokratik Sol Partisi: Yaşar Kayrakçı
Bağımsız: Mehmet Kırgız
Bağımsız: Mehmet Uğur Tatar

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

30 Mart 2014’te gerçekleştirilen yerel seçimde ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) oyların yüzde 45.3’ünü almıştı.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyleydi:

Cumhuriyet Halk Partisi: % 38.7
Milliyetçi Hareket Partisi: % 11.9
Halkların Demokratik Partisi: % 1.1

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