31 Mart Denizli seçim sonuçları belli oluyor! Denizli’nin yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

Denizli’de binlerce seçmen yerel yönetimi belirlemek üzere sandığa koştu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun verilerine göre 657.013 seçmenin bulunduğu Denizli’nin Büyükşehir Belediye Başkanı belli oluyor. İşte Denizli yerel seçim sonuçları…

Denizli İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 227.504 %45,69 199.250 %40,01 23.066 %4,63 8.960 %1,80 8.322 %1,67 5.639 %1,13 4.743 %0,95 4.504 %0,90 2.878 %0,58 1.426 %0,29 1.036 %0,21 652 %0,13

DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 11 isim yarıştı. İşte yarışan adaylar ve partileri şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: Osman Zolan

Saadet Partisi: Süleyman Demirel

Bağımsız Türkiye Partisi: Turgay Urgan

Türkiye Komünist Partisi: Özgür Dağ

Vatan Partisi: Mustafa Güleç

Demokrat Parti: Aykut Yıldırım

İYİ Parti: Ümit Bahtiyar

Hakların Demokratik Partisi: Şerife Yıldırım

Demokratik Sol Partisi: Yaşar Kayrakçı

Bağımsız: Mehmet Kırgız

Bağımsız: Mehmet Uğur Tatar

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

30 Mart 2014’te gerçekleştirilen yerel seçimde ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) oyların yüzde 45.3’ünü almıştı.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyleydi:

Cumhuriyet Halk Partisi: % 38.7

Milliyetçi Hareket Partisi: % 11.9

Halkların Demokratik Partisi: % 1.1