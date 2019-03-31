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31 Mart Kars seçim sonuçları ve oy oranları! Kars’ta kim önde?

Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Kars'ın 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlere göre yeni il ve ilçe belediye başkanları belli oluyor. İşte Kars seçim sonuçları ve oy oranları...

22:09 -
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31 Mart Kars seçim sonuçları ve oy oranları! Kars’ta kim önde?

31 Mart Kars seçim sonuçları sayım işlemlerinin sona ermesiyle belli oluyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Kars Merkez Belediye Başkanı kim oldu? İşte resmi olmayan sonuçlar ve oy oranları…

31 MART 2019 YEREL SEÇİM KARS OY ORANLARI

Kars İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
HDP HDP 9.856 % 28,56
MHP MHP 9.369 % 27,14
CHP CHP 7.833 % 22,69
DSP DSP 6.329 % 18,34
İyi Parti İyi Parti 785 % 2,27
Saadet Partisi Saadet Partisi 180 % 0,52
Vatan Partisi Vatan Partisi 99 % 0,29
TKP TKP 30 % 0,09
BTP BTP 22 % 0,06
Diğer Diğer 12 % 0,03
Kars İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 36.585%32,72
HDP HDP 27.151%24,28
MHP MHP 20.648%18,47
CHP CHP 17.698%15,83
DSP DSP 4.300%3,85
İyi Parti İyi Parti 4.026%3,60
Saadet Partisi Saadet Partisi 950%0,85
Vatan Partisi Vatan Partisi 256%0,23
Diğer Diğer 126%0,11
BBP BBP 72%0,06

2014 KARS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yılında yapılan seçim sonuçlarına göre Kars’ta AKP yüzde 28,06, MHP yüzde 24,44, BDP yüzde 21,32 ve CHP yüzde 20,24 oy almıştı.

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