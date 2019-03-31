31 Mart Kars seçim sonuçları ve oy oranları! Kars’ta kim önde?

31 Mart Kars seçim sonuçları sayım işlemlerinin sona ermesiyle belli oluyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Kars Merkez Belediye Başkanı kim oldu? İşte resmi olmayan sonuçlar ve oy oranları…

31 MART 2019 YEREL SEÇİM KARS OY ORANLARI

Kars İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 36.585 %32,72 27.151 %24,28 20.648 %18,47 17.698 %15,83 4.300 %3,85 4.026 %3,60 950 %0,85 256 %0,23 126 %0,11 72 %0,06

2014 KARS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yılında yapılan seçim sonuçlarına göre Kars’ta AKP yüzde 28,06, MHP yüzde 24,44, BDP yüzde 21,32 ve CHP yüzde 20,24 oy almıştı.