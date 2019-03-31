31 Mart Kars seçim sonuçları ve oy oranları! Kars’ta kim önde?

31 Mart Kars seçim sonuçları sayım işlemlerinin sona ermesiyle belli oluyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Kars Merkez Belediye Başkanı kim oldu? İşte resmi olmayan sonuçlar ve oy oranları…
|Kars İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|HDP
|9.856
|% 28,56
|MHP
|9.369
|% 27,14
|CHP
|7.833
|% 22,69
|DSP
|6.329
|% 18,34
|İyi Parti
|785
|% 2,27
|Saadet Partisi
|180
|% 0,52
|Vatan Partisi
|99
|% 0,29
|TKP
|30
|% 0,09
|BTP
|22
|% 0,06
|Diğer
|12
|% 0,03
|Kars İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|36.585
|%32,72
|HDP
|27.151
|%24,28
|MHP
|20.648
|%18,47
|CHP
|17.698
|%15,83
|DSP
|4.300
|%3,85
|İyi Parti
|4.026
|%3,60
|Saadet Partisi
|950
|%0,85
|Vatan Partisi
|256
|%0,23
|Diğer
|126
|%0,11
|BBP
|72
|%0,06
2014 yılında yapılan seçim sonuçlarına göre Kars’ta AKP yüzde 28,06, MHP yüzde 24,44, BDP yüzde 21,32 ve CHP yüzde 20,24 oy almıştı.
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