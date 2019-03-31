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31 Mart Kilis seçim sonuçları belli oldu! Kilis’in yeni belediye başkanı kim oldu?

31 Mart Yerel Seçimleri Kilis Geneli Sonuçları belli oldu.Resmi olmayan sonuçlara göre oy dağılımı açıklandı. Kilis Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında kazanan kim oldu? Peki, Kilis'in AKP, CHP, MHP, İyi Parti adaylarının oy oranı ne? İşte resmi olmayan sonuçlar ve oy oranları...

23:46 -
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31 Mart Kilis seçim sonuçları belli oldu! Kilis’in yeni belediye başkanı kim oldu?

Kilis için resmi olmayan yerel seçim sonuçları belli oldu. AKP Büyükşehir için Mehmet Abdi Bulut’u aday gösterdi. CHP’nin adayı ise Mustafa Polat oldu. MHP’den Ömer Yabancı aday olurken İyi Parti’den de Ahmet Nalçacıoğlu aday gösterildi. 2014 yılında yapılan yerel seçimde Kilis ilini yüzde 50,83 oy oranı ile AKP kazanmıştı. İşte 2019 Kilis seçim sonuçları…

Kilis İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Mehmet Abdi Bulut AK Parti AK Parti 23.540 % 47,25
Ömer Yabancı MHP MHP 16.224 % 32,57
Ahmet Nalçacıoğlu İyi Parti İyi Parti 8.397 % 16,86
Şerif Karakurt Saadet Partisi Saadet Partisi 1.046 % 2,10
Alaiddin Özkar BTP BTP 253 % 0,51
DSP DSP 169 % 0,34
TKP TKP 164 % 0,33
Diğer Diğer 22 % 0,04
Kilis İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 33.466%47,15
MHP MHP 20.877%29,41
İyi Parti İyi Parti 9.428%13,28
CHP CHP 3.383%4,77
Saadet Partisi Saadet Partisi 1.350%1,90
FAHRETTİN YILMAZ FAHRETTİN YILMAZ 829%1,17
DP DP 703%0,99
BTP BTP 445%0,63
ARAP KARTAL ARAP KARTAL 280%0,39
BBP BBP 145%0,20
Vatan Partisi Vatan Partisi 66%0,09
Diğer Diğer 9%0,01

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