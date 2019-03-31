31 Mart Kilis seçim sonuçları belli oldu! Kilis’in yeni belediye başkanı kim oldu?

Kilis için resmi olmayan yerel seçim sonuçları belli oldu. AKP Büyükşehir için Mehmet Abdi Bulut’u aday gösterdi. CHP’nin adayı ise Mustafa Polat oldu. MHP’den Ömer Yabancı aday olurken İyi Parti’den de Ahmet Nalçacıoğlu aday gösterildi. 2014 yılında yapılan yerel seçimde Kilis ilini yüzde 50,83 oy oranı ile AKP kazanmıştı. İşte 2019 Kilis seçim sonuçları…
|Kilis İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Mehmet Abdi Bulut
|AK Parti
|23.540
|% 47,25
|Ömer Yabancı
|MHP
|16.224
|% 32,57
|Ahmet Nalçacıoğlu
|İyi Parti
|8.397
|% 16,86
|Şerif Karakurt
|Saadet Partisi
|1.046
|% 2,10
|Alaiddin Özkar
|BTP
|253
|% 0,51
|DSP
|169
|% 0,34
|TKP
|164
|% 0,33
|Diğer
|22
|% 0,04
|Kilis İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|33.466
|%47,15
|MHP
|20.877
|%29,41
|İyi Parti
|9.428
|%13,28
|CHP
|3.383
|%4,77
|Saadet Partisi
|1.350
|%1,90
|FAHRETTİN YILMAZ
|829
|%1,17
|DP
|703
|%0,99
|BTP
|445
|%0,63
|ARAP KARTAL
|280
|%0,39
|BBP
|145
|%0,20
|Vatan Partisi
|66
|%0,09
|Diğer
|9
|%0,01
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