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31 Mart Niğde seçim sonuçları belli oluyor! Niğde’nin yeni belediye başkanı kim olacak? Hangi aday önde?

31 Mart Yerel Seçimi için Niğde'de 5 aday yarışıyordu. Yerel Seçim sonuçlarının heyecanla beklendiği Niğde'de AKP'nin adayı Emrah Özdemir., MHP'nin adayı Hakan Er, CHP'nin adayı Rasim Yılmazdı. Niğdeliler belediye başkan adayını belirlemek üzere sandığa koştu ve oylarını kullandı. İşte Niğde seçim sonuçları...

22:48 -
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31 Mart Niğde seçim sonuçları belli oluyor! Niğde’nin yeni belediye başkanı kim olacak? Hangi aday önde?

31 Mart Yerel Seçim sonuçları için heyecan dorukta. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Niğde’de hangi aday önde merak ediliyor. Niğde il seçim sonuçlarında AKP’den Emrah Özdemir, MHP’den Hakan Er, İYİ Parti’den Mümin İnan, CHP’den Rasim Yılmaz, DSP’den Yusuf Kukul Vatan Partisi’nden ise Hasan Akşen yarışıyor.  Yapılan yarıştan kimin birinci çıkacağı merakla bekleniyor.

Niğde İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Emrah Özdemir AK Parti AK Parti 27.930 % 37,36
Mümin İnan İyi Parti İyi Parti 20.910 % 27,97
Hakan Er MHP MHP 14.073 % 18,83
Rasim Yılmaz CHP CHP 10.996 % 14,71
Nihat Altıparmak Saadet Partisi Saadet Partisi 439 % 0,59
Diğer Diğer 250 % 0,33
Vatan Partisi Vatan Partisi 45 % 0,06
BTP BTP 33 % 0,04
FİGEN ÜZER FİGEN ÜZER 27 % 0,04
TKP TKP 25 % 0,03
DSP DSP 23 % 0,03
Niğde İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 74.578%41,21
MHP MHP 44.554%24,62
CHP CHP 30.389%16,79
İyi Parti İyi Parti 25.977%14,35
Saadet Partisi Saadet Partisi 2.282%1,26
BBP BBP 1.089%0,60
Diğer Diğer 1.008%0,56
HDP HDP 331%0,18
Vatan Partisi Vatan Partisi 259%0,14
BTP BTP 221%0,12
DP DP 184%0,10
DSP DSP 99%0,05

2014 YILINDA AKP KAZANMIŞTI!

2014 Yerel Seçim sonuçlarında Niğde’de AKP yüzde 41.1 oranında oy alırken MHP ise yüzde 34,2 oranında oy almıştı. CHP ise yüzde 20.8 oranında oy almıştı.

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacaktır.

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