31 Mart Niğde seçim sonuçları belli oluyor! Niğde’nin yeni belediye başkanı kim olacak? Hangi aday önde?

31 Mart Yerel Seçim sonuçları için heyecan dorukta. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Niğde’de hangi aday önde merak ediliyor. Niğde il seçim sonuçlarında AKP’den Emrah Özdemir, MHP’den Hakan Er, İYİ Parti’den Mümin İnan, CHP’den Rasim Yılmaz, DSP’den Yusuf Kukul Vatan Partisi’nden ise Hasan Akşen yarışıyor. Yapılan yarıştan kimin birinci çıkacağı merakla bekleniyor.

Niğde İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 74.578 %41,21 44.554 %24,62 30.389 %16,79 25.977 %14,35 2.282 %1,26 1.089 %0,60 1.008 %0,56 331 %0,18 259 %0,14 221 %0,12 184 %0,10 99 %0,05

2014 YILINDA AKP KAZANMIŞTI!

2014 Yerel Seçim sonuçlarında Niğde’de AKP yüzde 41.1 oranında oy alırken MHP ise yüzde 34,2 oranında oy almıştı. CHP ise yüzde 20.8 oranında oy almıştı.

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacaktır.