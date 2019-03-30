31 Mart oy verilecek okul sorgulama YSK ekranı: Nerede oy kullanacağım? Oy verme saat kaçta?

Hangi sandıkta oy kullanacağım?' sorusu, 31 Mart seçimlerine kısa süre kala merak edilen konulardan biri oldu. Bir diğer merak konusu ise hangi illerde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, saat kaça kadar sürecek? Vatandaşlar YSK seçmen sorgulama sayfasında oy kullanacağı okulu ve sandığı öğrenebiliyor. İşte YSK seçmen sorgulama ekranı…

YSK SEÇMEN SORGULAMA EKRANI

31 Mart 2019'da gerçekleştirlecek seçimler için yurtiçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı görebilirsiniz. E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra yukarıdaki link sizi ilgili sayfaya yönlendirecek.

31 MART SEÇİMLERİNDE OY VERME SAATLERİ

Saat 07:00 – 16:00 arasında oy kullanılacak iller;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

Bu illerimiz haricindeki bütün illerde oy verme işlemi saat 08:00 – 17:00 arasında gerçekleştirilecek.

OY PUSULASINI GEÇERSİZ SAYACAK DURUMLAR

YSK Genelgesi'ne göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak;

— Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları

— Hiçbir yerine ‘evet' ya da ‘tercih' mührü basılmamış oy pusulaları.— Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

— Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış ‘tercih' veya ‘evet' mührü basılan oy pusulaları.— Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

— Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

— ‘Tercih' veya ‘evet' mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış oy pusulaları.

— Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

— Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.