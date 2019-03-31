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31 Mart Şanlıurfa seçim sonuçları belli oldu! Şanlıurfa’nın yeni belediye başkanı kim oldu?

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başındaydı. Şanlıurfalılar belediye başkanlarını belirlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gitti. 8 adayın bulunduğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında kazanan .... oldu.

22:27 -
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31 Mart Şanlıurfa seçim sonuçları belli oldu! Şanlıurfa’nın yeni belediye başkanı kim oldu?
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre 934 bin 894 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu.
Şanlıurfa İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti AK Parti 402.694 % 61,15
Sabahattin Cevheri Saadet Partisi Saadet Partisi 234.225 % 35,57
Diğer Diğer 6.600 % 1,00
DSP DSP 4.680 % 0,71
BTP BTP 3.930 % 0,60
Vatan Partisi Vatan Partisi 2.594 % 0,39
TKP TKP 1.858 % 0,28
OSMAN YILDIRIM OSMAN YILDIRIM 1.044 % 0,16
ÖMER FARUK YAPICIER ÖMER FARUK YAPICIER 915 % 0,14
Şanlıurfa İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 352.786%55,34
HDP HDP 123.894%19,43
Saadet Partisi Saadet Partisi 88.750%13,92
CHP CHP 25.530%4,00
MHP MHP 13.082%2,05
DP DP 12.590%1,97
İyi Parti İyi Parti 9.266%1,45
BBP BBP 3.038%0,48
BTP BTP 941%0,15
TKP TKP 802%0,13
ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI
AKP: Zeynel Abidin Beyazgül
Saadet Partisi: Sabahattin Cevheri
DSP: Hasan Erçelebi
TKP: Halil Çalışkan
Vatan Partisi: Mustafa Ataca
BTP: Rahime Karakeçili
Bağımsızlar: Ömer Faruk Yapıcıer / Osman Yıldırım
2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2014 yerel seçimlerinde Şanlıurfa'da AKP adayı Celalettin Güvenç yüzde 61,63 oy alarak başkan olmuştu.
Diğer partilerin oy oranı ise şöyleydi:
BDP: %30,54
MHP: % 2,38
SP: % 2,26

CHP: % 0,87

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