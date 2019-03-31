31 Mart Şanlıurfa seçim sonuçları belli oldu! Şanlıurfa’nın yeni belediye başkanı kim oldu?

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başındaydı. Şanlıurfalılar belediye başkanlarını belirlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gitti. 8 adayın bulunduğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında kazanan .... oldu.