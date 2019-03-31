31 Mart Şanlıurfa seçim sonuçları belli oldu! Şanlıurfa’nın yeni belediye başkanı kim oldu?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre 934 bin 894 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu.
|Şanlıurfa İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
| AK Parti
|352.786
|%55,34
| HDP
|123.894
|%19,43
| Saadet Partisi
|88.750
|%13,92
| CHP
|25.530
|%4,00
| MHP
|13.082
|%2,05
| DP
|12.590
|%1,97
| İyi Parti
|9.266
|%1,45
| BBP
|3.038
|%0,48
| BTP
|941
|%0,15
| TKP
|802
|%0,13
ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI
AKP: Zeynel Abidin Beyazgül
Saadet Partisi: Sabahattin Cevheri
DSP: Hasan Erçelebi
TKP: Halil Çalışkan
Vatan Partisi: Mustafa Ataca
BTP: Rahime Karakeçili
Bağımsızlar: Ömer Faruk Yapıcıer / Osman Yıldırım
2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2014 yerel seçimlerinde Şanlıurfa'da AKP adayı Celalettin Güvenç yüzde 61,63 oy alarak başkan olmuştu.
Diğer partilerin oy oranı ise şöyleydi:
BDP: %30,54
MHP: % 2,38
SP: % 2,26
CHP: % 0,87