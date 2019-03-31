31 Mart Siirt seçim sonuçları belli oluyor! Siirt oy oranlarına göre kim kazandı?

31 Mart yerel seçiminin Siirt’te gerçekleştirilen sayım işlemleri sona erdi ve resmi olmayan sonuçlara göre Siirt Merkez Belediye Başkanı belli oldu. Siirt yerel sonuçlarına dair oy oranlarına haberimizin içerisinde yer alıyor.
|Siirt İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|HDP
|32.661
|% 48,76
|Ali İlbaş
|AK Parti
|31.159
|% 46,52
|CHP
|1.128
|% 1,68
|İyi Parti
|962
|% 1,44
|Saadet Partisi
|648
|% 0,97
|DSP
|153
|% 0,23
|Diğer
|91
|% 0,14
|DP
|75
|% 0,11
|TKP
|61
|% 0,09
|BTP
|41
|% 0,06
|Siirt İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|49.621
|%47,40
|HDP
|38.787
|%37,05
|Saadet Partisi
|5.069
|%4,84
|MHP
|4.697
|%4,49
|CHP
|3.085
|%2,95
|İyi Parti
|2.555
|%2,44
|DP
|428
|%0,41
|Diğer
|203
|%0,19
|BTP
|175
|%0,17
|Vatan Partisi
|75
|%0,07
AKP’nin oy oranı: 46
HDP’nin oy oranı: 48
CHP’nin oy oranı: 1
Saadet Partisi’nin oy oranı: 1
2014 yılında yapılan seçim sonuçlarına göre Siirt’te yüzde 47,83 ile BDP birinci parti, yüzde 44,13 ile AKP ikinci parti, BBP yüzde 3,08 ile üçüncü parti seçilmişti.
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