31 Mart Siirt seçim sonuçları belli oluyor! Siirt oy oranlarına göre kim kazandı?

31 Mart yerel seçiminin Siirt’te gerçekleştirilen sayım işlemleri sona erdi ve resmi olmayan sonuçlara göre Siirt Merkez Belediye Başkanı belli oldu. Siirt yerel sonuçlarına dair oy oranlarına haberimizin içerisinde yer alıyor.

Siirt İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 49.621 %47,40 38.787 %37,05 5.069 %4,84 4.697 %4,49 3.085 %2,95 2.555 %2,44 428 %0,41 203 %0,19 175 %0,17 75 %0,07

31 MART 2019 YEREL SEÇİM SİİRT OY ORANLARI

AKP’nin oy oranı: 46

HDP’nin oy oranı: 48

CHP’nin oy oranı: 1

Saadet Partisi’nin oy oranı: 1

SİİRT 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yılında yapılan seçim sonuçlarına göre Siirt’te yüzde 47,83 ile BDP birinci parti, yüzde 44,13 ile AKP ikinci parti, BBP yüzde 3,08 ile üçüncü parti seçilmişti.