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31 Mart Siirt seçim sonuçları belli oluyor! Siirt oy oranlarına göre kim kazandı?

Siirt yerel seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Seçim sonuçları merak edilen Siirt'te kim önde merak ediliyor. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Siirt'in 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlere göre yeni il ve ilçe belediye başkanları belli oluyor. İşte Siirt oy oranları...

21:50 -
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31 Mart Siirt seçim sonuçları belli oluyor! Siirt oy oranlarına göre kim kazandı?

31 Mart yerel seçiminin Siirt’te gerçekleştirilen sayım işlemleri sona erdi ve resmi olmayan sonuçlara göre Siirt Merkez Belediye Başkanı belli oldu. Siirt yerel sonuçlarına dair oy oranlarına haberimizin içerisinde yer alıyor.

Siirt İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
HDP HDP 32.661 % 48,76
Ali İlbaş AK Parti AK Parti 31.159 % 46,52
CHP CHP 1.128 % 1,68
İyi Parti İyi Parti 962 % 1,44
Saadet Partisi Saadet Partisi 648 % 0,97
DSP DSP 153 % 0,23
Diğer Diğer 91 % 0,14
DP DP 75 % 0,11
TKP TKP 61 % 0,09
BTP BTP 41 % 0,06

Siirt İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 49.621%47,40
HDP HDP 38.787%37,05
Saadet Partisi Saadet Partisi 5.069%4,84
MHP MHP 4.697%4,49
CHP CHP 3.085%2,95
İyi Parti İyi Parti 2.555%2,44
DP DP 428%0,41
Diğer Diğer 203%0,19
BTP BTP 175%0,17
Vatan Partisi Vatan Partisi 75%0,07

31 MART 2019 YEREL SEÇİM SİİRT OY ORANLARI

AKP’nin oy oranı: 46

HDP’nin oy oranı: 48

CHP’nin oy oranı: 1

Saadet Partisi’nin oy oranı: 1

SİİRT 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yılında yapılan seçim sonuçlarına göre Siirt’te yüzde 47,83 ile BDP birinci parti, yüzde 44,13 ile AKP ikinci parti, BBP yüzde 3,08 ile üçüncü parti seçilmişti.

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