31 Mart ve 23 Haziran gündeminin anahtar kelimeleri

31 Mart seçimlerinde ön plana çıkan söylemler şöyleydi.
Beka
Cumhur İttifakı seçimler öncesinde Türkiye'nin var olma sorunu olduğunu ima ederek yerel seçimlerin ülkenin bekasını etkileyen beka seçimi olduğunun vurgusunu yapmıştı.
Terörist
Millet İttifakı'na oy veren vatandaşlar ve hatta sebze meyve satan esnaf hakkında terörist yakıştırmaları yapıldı. Bu üslup tekrar seçimde iktidar tarafından kullanılmadı.
Zillet ittifakı
Millet İttifakı'nın Türkiye üzerinde emelleri olan bütün terör örgütleri ile iş birliği halinde olduğu ifade edildi. Bu terim 23 Haziran sürecinde kullanılmadı.
23 Haziran seçim sürecinde ise şu sözler ön plana çıktı
The Marmara Oteli
Gazeteci İsmail Küçükkaya ile seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ortak yayın öncesi The Marmara Oteli'nde görüştü. Küçükkaya, Binali Yıldırım ile de görüşmek istedi fakat Yıldırım telefon görüşmesinin yeterli olduğunu belirtti.
Çaldılar
AKP oyların yeniden sayılmasını sandıklarda usulsüzlük olduğunu belirtirken daha sonra söylemini ‘çaldılar' üzerine kurdu. Binali Yıldırım daha sonra ‘sesini duyurmak için' böyle söylediğini ifade etti.
Azgın azınlık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun bir süre sahaya inmedi. İndiğinde ise İmamoğlu ve etrafında toplanan kitleyi ‘azgın azınlık' olarak nitelendirdi.
Pontus
Esenler Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yunan kökenli olduğunu ima ederek Pontus söylemini ön plana çıkardı.
Teröristbaşı mektubu
Anadolu Ajansı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan seçimler için yaptığı çağrının mektubunu yayımladı.
Teröristbaşının kardeşi TRT'de
Öcalan mektubunun ardından teröristbaşının kardeşi Osman Öcalan TRT'ye çıkarıldı ve kardeş Öcalan seçimlerin boykot edilmesini istedi.
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