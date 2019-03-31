31 Mart Yerel Seçim Amasya sonuçları belli oldu: Amasya’nın yerel seçim sonuçları, partilerin oy oranları…

31 Mart Yerel Seçim sonuçları için heyecan dorukta. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Amasya’da hangi aday önde merak ediliyor. Amasya il seçim sonuçlarında AKP’den Cafer Özdemir, MHP’den Mehmet Sarı, SP’den Numan Yüksel, CHP’den Arife Serpil Saraçoğlu, DSP’den İsmail Aydın yarışıyor. Yapılan yarıştan kimin birinci çıkacağı merakla bekleniyor.

Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Amasya’da hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde.

Amasya İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 55.376 %40,89 35.880 %26,49 34.206 %25,26 6.123 %4,52 1.326 %0,98 1.266 %0,93 790 %0,58 165 %0,12 124 %0,09 110 %0,08 66 %0,05

SON YEREL SEÇİMLERDE AMASYA’DA KİM KAZANDI?

2014 Yerel Seçim sonuçlarında Niğde’de AKP yüzde 43,5 oranında oy alırken MHP ise yüzde 36,4 oranında oy almıştı. CHP ise yüzde 16,7 oranında oy almıştı.

Bugün yapılan yerel seçim sonuçlarında ise AKP’nin adayı Cafer Özdemir yüzde … oranında oy alırken MHP’nin adayı Hakan Er ise yüzde … oranında oy aldı. CHP’nin adayı Arife Serpil Saraçoğlu … oranında oy alırken İYİ Parti’nin adayı Mümin İnan ise yüzde …. oranında oy aldı.

5 adayın yarıştığı Amasya ili Yerel seçim sonuçlarında yeni belediye başkanı … oldu.

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacaktır.