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31 Mart Yerel Seçim Amasya sonuçları belli oldu: Amasya’nın yerel seçim sonuçları, partilerin oy oranları…

31 Mart Yerel Seçimi için Amasya'da 5 aday yarışıyordu. Yerel Seçim sonuçlarının heyecanla beklendiği Amasya'da AKP'nin adayı Cafer Özdemir ve CHP'nin adayı Arife Serpil Saraçoğlu yarıştı. Amasya'nın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte yerel seçim sonuçları...

22:50 -
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31 Mart Yerel Seçim Amasya sonuçları belli oldu: Amasya’nın yerel seçim sonuçları, partilerin oy oranları…

31 Mart Yerel Seçim sonuçları için heyecan dorukta. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Amasya’da hangi aday önde merak ediliyor. Amasya il seçim sonuçlarında AKP’den Cafer Özdemir, MHP’den Mehmet Sarı, SP’den Numan Yüksel, CHP’den Arife Serpil Saraçoğlu, DSP’den İsmail Aydın yarışıyor. Yapılan yarıştan kimin birinci çıkacağı merakla bekleniyor.

Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Amasya’da hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde.

Amasya İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Mehmet Sarı MHP MHP 22.251 % 46,31
Cafer Özdemir AK Parti AK Parti 16.146 % 33,60
Arife Serpil Saraçoğlu CHP CHP 8.604 % 17,91
Diğer Diğer 697 % 1,45
Saadet Partisi Saadet Partisi 256 % 0,53
DSP DSP 27 % 0,06
TKP TKP 23 % 0,05
Vatan Partisi Vatan Partisi 20 % 0,04
ADEM ŞAHİN ADEM ŞAHİN 18 % 0,04
BTP BTP 9 % 0,02
Amasya İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 55.376%40,89
MHP MHP 35.880%26,49
CHP CHP 34.206%25,26
İyi Parti İyi Parti 6.123%4,52
Diğer Diğer 1.326%0,98
Saadet Partisi Saadet Partisi 1.266%0,93
BBP BBP 790%0,58
DP DP 165%0,12
HDP HDP 124%0,09
BTP BTP 110%0,08
Vatan Partisi Vatan Partisi 66%0,05

SON YEREL SEÇİMLERDE AMASYA’DA KİM KAZANDI?

2014 Yerel Seçim sonuçlarında Niğde’de AKP yüzde 43,5 oranında oy alırken MHP ise yüzde 36,4 oranında oy almıştı. CHP ise yüzde 16,7 oranında oy almıştı.

Bugün yapılan yerel seçim sonuçlarında ise AKP’nin adayı Cafer Özdemir yüzde … oranında oy alırken MHP’nin adayı Hakan Er ise yüzde … oranında oy aldı. CHP’nin adayı Arife Serpil Saraçoğlu … oranında oy alırken İYİ Parti’nin adayı Mümin İnan ise yüzde …. oranında oy aldı.

5 adayın yarıştığı Amasya ili Yerel seçim sonuçlarında yeni belediye başkanı … oldu.

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacaktır.

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