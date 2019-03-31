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31 Mart Yerel Seçim Düzce sonuçları: Düzce’nin yeni belediye başkanı kim oldu? İşte Düzce seçim sonuçları…

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları belli oluyor. Yerel Seçimde Düzce'de 5 aday yarışıyor. Düzce'nin yeni belediye başkanı kim oldu, hangi parti önde gidiyor? İşte Düzce yerel seçim sonuçları...

22:43 -
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31 Mart Yerel Seçim Düzce sonuçları: Düzce’nin yeni belediye başkanı kim oldu? İşte Düzce seçim sonuçları…

31 Mart Yerel Seçim sonuçları için heyecan dorukta. Düzce’de hangi aday önde merak ediliyor. Düzce il seçim sonuçlarında AKP’den Faruk Özlü, MHP’den Erdoğan Bıyık, İYİ Parti’den Ömer Küçük, Saadet Partisi’nden Aptullah Yalman, DSP’den Bekir Yıldız BBP’den ise Ferdi Çiçek yarışıyor.

Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Düzce’de hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde.

Düzce İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Faruk Özlü AK Parti AK Parti 42.193 % 46,91
Ömer Küçük İyi Parti İyi Parti 25.167 % 27,98
Erdoğan Bıyık MHP MHP 19.641 % 21,84
Saadet Partisi Saadet Partisi 685 % 0,76
BBP BBP 574 % 0,64
DP DP 423 % 0,47
HASAN KALKAN HASAN KALKAN 336 % 0,37
Diğer Diğer 317 % 0,35
DSP DSP 246 % 0,27
Vatan Partisi Vatan Partisi 154 % 0,17
BTP BTP 115 % 0,13
TKP TKP 87 % 0,10
Düzce İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 101.269%47,59
MHP MHP 58.997%27,72
İyi Parti İyi Parti 26.921%12,65
CHP CHP 17.859%8,39
Saadet Partisi Saadet Partisi 2.411%1,13
BBP BBP 1.437%0,68
DP DP 1.046%0,49
Diğer Diğer 881%0,41
HDP HDP 500%0,23
İSMAİL ÇELEBİ İSMAİL ÇELEBİ 414%0,19
DSP DSP 408%0,19
Vatan Partisi Vatan Partisi 347%0,16
BTP BTP 325%0,15

2014 YILINDA AKP KAZANMIŞTI!
2014 Yerel Seçimleri’nde AKP yüzde 54.5 oranında oy alırken MHP ise yüzde 37.7 oranında oy almıştı.

Bugün yapılan yerel seçim sonuçlarında ise AKP’nin adayı Faruk Özlü yüzde … oranında oy alırken MHP’nin adayı Erdoğan Bıyık ise yüzde … oranında oy aldı.  İYİ Parti’nin adayı Ömer Küçük ise yüzde …. oranında oy aldı.  Düzce ilinin Akçakoca ilçsesinde ise kazanan … oldu.

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacaktır.

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