31 Mart Yerel Seçim Düzce sonuçları: Düzce’nin yeni belediye başkanı kim oldu? İşte Düzce seçim sonuçları…

31 Mart Yerel Seçim sonuçları için heyecan dorukta. Düzce’de hangi aday önde merak ediliyor. Düzce il seçim sonuçlarında AKP’den Faruk Özlü, MHP’den Erdoğan Bıyık, İYİ Parti’den Ömer Küçük, Saadet Partisi’nden Aptullah Yalman, DSP’den Bekir Yıldız BBP’den ise Ferdi Çiçek yarışıyor.

Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Düzce’de hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde.

Düzce İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 101.269 %47,59 58.997 %27,72 26.921 %12,65 17.859 %8,39 2.411 %1,13 1.437 %0,68 1.046 %0,49 881 %0,41 500 %0,23 414 %0,19 408 %0,19 347 %0,16 325 %0,15

2014 YILINDA AKP KAZANMIŞTI!

2014 Yerel Seçimleri’nde AKP yüzde 54.5 oranında oy alırken MHP ise yüzde 37.7 oranında oy almıştı.

Bugün yapılan yerel seçim sonuçlarında ise AKP’nin adayı Faruk Özlü yüzde … oranında oy alırken MHP’nin adayı Erdoğan Bıyık ise yüzde … oranında oy aldı. İYİ Parti’nin adayı Ömer Küçük ise yüzde …. oranında oy aldı. Düzce ilinin Akçakoca ilçsesinde ise kazanan … oldu.

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacaktır.