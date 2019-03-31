31 Mart Yerel Seçim Iğdır sonuçları: Iğdır’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

Iğdır seçim sonuçları Iğdır halkı tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Iğdır’da hangi aday önde merak ediliyor. Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Iğdır'da hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde…

Iğdır İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 31.145 %43,60 19.209 %26,89 13.183 %18,46 3.999 %5,60 2.494 %3,49 975 %1,37 164 %0,23 121 %0,17 82 %0,11 55 %0,08

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI IĞDIR İLÇELER TOPLAMI

BDP: %41.86

MHP: %35.90

AKP: %15.61

DP: %2.84

CHP: %2.61

Bugün yapılan yerel seçim sonuçlarında ilk belirlemelere göre MHP'nin adayı Yaşar Tezel yüzde … oranında oy alırken CHP'nin adayı Sözer Sayan ise yüzde … oranında oy aldı.

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacaktır.

TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEK DAĞINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Iğdır, Türkiye'nin doğu sınırında, yüksek platoların ve dağlık kesimlerin geniş yer kapladığı bir bölgede yer alıyor. Iğdır Ovası, jeolojik yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle, meyve ve pamuk dahil olmak üzere her türlü tarıma elverişli topraklara sahip. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın büyük bir bölümü de il sınırları içinde kalıyor.