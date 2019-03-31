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31 Mart Yerel Seçim Iğdır sonuçları: Iğdır’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

31 Mart Yerel Seçimi için oy pusulaları yavaş yavaş açılmaya başlandı. Seçim sonuçlarının heyecanla beklendiği Iğdır'da, MHP'nin adayı Yaşar Tezel oldu. AKP Iğdır'da aday çıkarmadı. CHP'nın Iğdır adayı Sözer Sayan olurken, İYİ Parti Iğdır'da aday çıkarmadı. 2014 Yerel seçimlerini BDP'li Murat Yikit kazanmıştı. Peki, Iğdır'da MHP ve CHP adaylarının oy oranı ne oldu? İşte cevabı...

20:49 -
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31 Mart Yerel Seçim Iğdır sonuçları: Iğdır’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

Iğdır seçim sonuçları Iğdır halkı tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Iğdır’da hangi aday önde merak ediliyor. Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Iğdır'da hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde…

Iğdır İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
HDP HDP 18.284 % 48,82
MHP MHP 17.858 % 47,68
CHP CHP 866 % 2,31
Saadet Partisi Saadet Partisi 161 % 0,43
Diğer Diğer 128 % 0,34
TKP TKP 56 % 0,15
DSP DSP 54 % 0,14
BTP BTP 45 % 0,12
Iğdır İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
HDP HDP 31.145%43,60
MHP MHP 19.209%26,89
AK Parti AK Parti 13.183%18,46
Saadet Partisi Saadet Partisi 3.999%5,60
CHP CHP 2.494%3,49
İyi Parti İyi Parti 975%1,37
Vatan Partisi Vatan Partisi 164%0,23
Diğer Diğer 121%0,17
BBP BBP 82%0,11
DSP DSP 55%0,08

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI IĞDIR İLÇELER TOPLAMI

BDP: %41.86
MHP: %35.90
AKP: %15.61
DP: %2.84
CHP: %2.61
Bugün yapılan yerel seçim sonuçlarında ilk belirlemelere göre MHP'nin adayı Yaşar Tezel yüzde … oranında oy alırken CHP'nin adayı Sözer Sayan ise yüzde … oranında oy aldı.

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacaktır.

TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEK DAĞINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Iğdır, Türkiye'nin doğu sınırında, yüksek platoların ve dağlık kesimlerin geniş yer kapladığı bir bölgede yer alıyor. Iğdır Ovası, jeolojik yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle, meyve ve pamuk dahil olmak üzere her türlü tarıma elverişli topraklara sahip. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın büyük bir bölümü de il sınırları içinde kalıyor.

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