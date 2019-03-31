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31 Mart Yerel Seçim Kocaeli sonuçları: Kocaeli’nin yeni belediye başkanı kim oldu? İşte yerel seçim oy oranları…

31 Mart Yerel Seçimi için oy pusulaları yavaş yavaş açılmaya başlandı. Seçim sonuçlarının heyecanla beklendiği Kocaeli'de AKP'nin adayı Tahir Büyükakın oldu. MHP Kocaeli'nde aday çıkarmadı. İYİ Parti'nin Kocaeli adayı ise Serdar Kaman olurken, CHP Kocaeli'de aday çıkarmadı. Peki, Kocaeli'de AKP ve İYİ Parti adaylarının oy oranı ne oldu? İşte cevabı...

21:04 -
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31 Mart Yerel Seçim Kocaeli sonuçları: Kocaeli’nin yeni belediye başkanı kim oldu? İşte yerel seçim oy oranları…

Kocaeli seçim sonuçları Kocaeli halkı tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Kocaeli’de hangi aday önde merak ediliyor. Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Kocaeli’de hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde…

Kocaeli İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Tahir Büyükakın AK Parti AK Parti 336.885 % 55,20
Serdar Kaman İyi Parti İyi Parti 200.240 % 32,81
Diğer Diğer 24.760 % 4,06
Birol Aydın Saadet Partisi Saadet Partisi 21.691 % 3,55
Züleyha Gülüm HDP HDP 20.102 % 3,29
DSP DSP 2.485 % 0,41
DP DP 1.256 % 0,21
BTP BTP 975 % 0,16
Mustafa Tozkoparan TKP TKP 666 % 0,11
Vatan Partisi Vatan Partisi 648 % 0,11
REYHAN BAŞARAN KOÇ REYHAN BAŞARAN KOÇ 447 % 0,07
ERSOY KANDEMİR ERSOY KANDEMİR 165 % 0,03
Kocaeli İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 182.264%51,18
CHP CHP 108.839%30,56
İyi Parti İyi Parti 22.635%6,36
Saadet Partisi Saadet Partisi 19.933%5,60
DSP DSP 2.152%0,60
BBP BBP 1.418%0,40
HDP HDP 1.015%0,29
DP DP 885%0,25
BTP BTP 520%0,15
TKP TKP 359%0,10
Vatan Partisi Vatan Partisi 155%0,04

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI KOCAELİ İLÇELER TOPLAMI

AKP: %50.59
CHP: %26.16
MHP: %14.05
SP: %4.96
HDP: %2.36

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