31 Mart Yerel Seçim Kocaeli sonuçları: Kocaeli’nin yeni belediye başkanı kim oldu? İşte yerel seçim oy oranları…

Kocaeli seçim sonuçları Kocaeli halkı tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Kocaeli’de hangi aday önde merak ediliyor. Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Kocaeli’de hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde…
|Kocaeli İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Tahir Büyükakın
|AK Parti
|336.885
|% 55,20
|Serdar Kaman
|İyi Parti
|200.240
|% 32,81
|Diğer
|24.760
|% 4,06
|Birol Aydın
|Saadet Partisi
|21.691
|% 3,55
|Züleyha Gülüm
|HDP
|20.102
|% 3,29
|DSP
|2.485
|% 0,41
|DP
|1.256
|% 0,21
|BTP
|975
|% 0,16
|Mustafa Tozkoparan
|TKP
|666
|% 0,11
|Vatan Partisi
|648
|% 0,11
|REYHAN BAŞARAN KOÇ
|447
|% 0,07
|ERSOY KANDEMİR
|165
|% 0,03
|Kocaeli İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|182.264
|%51,18
|CHP
|108.839
|%30,56
|İyi Parti
|22.635
|%6,36
|Saadet Partisi
|19.933
|%5,60
|DSP
|2.152
|%0,60
|BBP
|1.418
|%0,40
|HDP
|1.015
|%0,29
|DP
|885
|%0,25
|BTP
|520
|%0,15
|TKP
|359
|%0,10
|Vatan Partisi
|155
|%0,04
2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI KOCAELİ İLÇELER TOPLAMI
AKP: %50.59
CHP: %26.16
MHP: %14.05
SP: %4.96
HDP: %2.36
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