31 Mart Yerel Seçim Sinop sonuçları ve oy oranları: Sinop’un yeni belediye başkanı kim oldu?

Sinop seçim sonuçları Sinop halkı tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Sinop’ta hangi aday önde merak ediliyor. Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Sinop’ta hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde…

Sinop İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 25.901 %52,31 12.214 %24,67 6.001 %12,12 3.331 %6,73 1.410 %2,85 255 %0,51 140 %0,28 99 %0,20 57 %0,12 43 %0,09 43 %0,09 16 %0,03 9 %0,02

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI SİNOP İLÇELER TOPLAMI

AKP: %43.71

CHP: %34.86

MHP: %19.43

SP: %1.34

BAĞIMSIZ: %0.18

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacaktır.

DOĞAL LİMAN SİNOP

Sinop Karadeniz Bölgesinin ortasında Anadolu’nun en kuzeyinde, Boztepe Yarımadasının en dar kesiminde yer alıyor. Karadeniz’in en güzel tabii limanlarından biri. Bölgenin en eski şehirlerinden olan il, 3. yüzyıl filozoflarından Diyojen’in doğum yer olarak biliniyor. Sinop ilinin ilçeleri; Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gezde, Saraydüzü ve Türkeli’dir.