31 Mart Yerel Seçim Sinop sonuçları ve oy oranları: Sinop’un yeni belediye başkanı kim oldu?

Sinop seçim sonuçları Sinop halkı tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Sinop’ta hangi aday önde merak ediliyor. Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Sinop’ta hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde…
|Sinop İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Barış Ayhan
|CHP
|11.693
|% 57,11
|Ali Çöpcü
|AK Parti
|7.938
|% 38,77
|Diğer
|410
|% 2,00
|METE ÇAĞDAŞ
|167
|% 0,82
|Saadet Partisi
|147
|% 0,72
|DP
|31
|% 0,15
|DSP
|30
|% 0,15
|BTP
|26
|% 0,13
|Vatan Partisi
|20
|% 0,10
|TKP
|12
|% 0,06
|Sinop İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|25.901
|%52,31
|CHP
|12.214
|%24,67
|MHP
|6.001
|%12,12
|İyi Parti
|3.331
|%6,73
|Diğer
|1.410
|%2,85
|Saadet Partisi
|255
|%0,51
|ORHAN ÜN
|140
|%0,28
|DP
|99
|%0,20
|DSP
|57
|%0,12
|BBP
|43
|%0,09
|BTP
|43
|%0,09
|HDP
|16
|%0,03
|Vatan Partisi
|9
|%0,02
2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI SİNOP İLÇELER TOPLAMI
AKP: %43.71
CHP: %34.86
MHP: %19.43
SP: %1.34
BAĞIMSIZ: %0.18
Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacaktır.
DOĞAL LİMAN SİNOP
Sinop Karadeniz Bölgesinin ortasında Anadolu’nun en kuzeyinde, Boztepe Yarımadasının en dar kesiminde yer alıyor. Karadeniz’in en güzel tabii limanlarından biri. Bölgenin en eski şehirlerinden olan il, 3. yüzyıl filozoflarından Diyojen’in doğum yer olarak biliniyor. Sinop ilinin ilçeleri; Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gezde, Saraydüzü ve Türkeli’dir.
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