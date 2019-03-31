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31 Mart Yerel Seçim Sinop sonuçları ve oy oranları: Sinop’un yeni belediye başkanı kim oldu?

31 Mart Yerel Seçimi için oy pusulaları yavaş yavaş açılmaya başlandı. Seçim sonuçlarının heyecanla beklendiği Sinop'ta AKP'nin adayı Ali Çöpçü oldu. MHP Sinop'ta aday çıkarmadı. CHP'nin Sinop adayı ise Barış Ayhan oldu.  İYİ Parti Sinop'ta aday çıkarmadı. Peki, Sinop'ta AKP ve CHP adaylarının oy oranı ne oldu? İşte cevabı...

20:49 -
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31 Mart Yerel Seçim Sinop sonuçları ve oy oranları: Sinop’un yeni belediye başkanı kim oldu?

Sinop seçim sonuçları Sinop halkı tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Sinop’ta hangi aday önde merak ediliyor. Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Sinop’ta hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde…

Sinop İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Barış Ayhan CHP CHP 11.693 % 57,11
Ali Çöpcü AK Parti AK Parti 7.938 % 38,77
Diğer Diğer 410 % 2,00
METE ÇAĞDAŞ METE ÇAĞDAŞ 167 % 0,82
Saadet Partisi Saadet Partisi 147 % 0,72
DP DP 31 % 0,15
DSP DSP 30 % 0,15
BTP BTP 26 % 0,13
Vatan Partisi Vatan Partisi 20 % 0,10
TKP TKP 12 % 0,06
Sinop İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 25.901%52,31
CHP CHP 12.214%24,67
MHP MHP 6.001%12,12
İyi Parti İyi Parti 3.331%6,73
Diğer Diğer 1.410%2,85
Saadet Partisi Saadet Partisi 255%0,51
ORHAN ÜN ORHAN ÜN 140%0,28
DP DP 99%0,20
DSP DSP 57%0,12
BBP BBP 43%0,09
BTP BTP 43%0,09
HDP HDP 16%0,03
Vatan Partisi Vatan Partisi 9%0,02

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI SİNOP İLÇELER TOPLAMI

AKP: %43.71
CHP: %34.86
MHP: %19.43
SP: %1.34
BAĞIMSIZ: %0.18

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacaktır.

DOĞAL LİMAN SİNOP

Sinop Karadeniz Bölgesinin ortasında Anadolu’nun en kuzeyinde, Boztepe Yarımadasının en dar kesiminde yer alıyor. Karadeniz’in en güzel tabii limanlarından biri. Bölgenin en eski şehirlerinden olan il, 3. yüzyıl filozoflarından Diyojen’in doğum yer olarak biliniyor. Sinop ilinin ilçeleri; Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gezde, Saraydüzü ve Türkeli’dir.

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