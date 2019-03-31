31 Mart Yerel Seçim sonuçları: Karabük seçim sonuçları belli oluyor

31 Mart yerel seçimlerinde Karabük’ün belediye başkanını belirlemek için vatandaşlar sandık başına gitti. 2014 yılında MHP’li Rafet Vergili’nin kazandığı Karabük’te; AKP adayı Burhanettin Uysal, Millet İttifakı adayı Dursun Altıparmak, MHP adayı Rafet Vergili Saadet Partisi adayı Mehmet Yüce, DSP adayı Müyesser Şenyürek, Büyük Birlik Partisi adayı Mahmut Malkoç yarıştı. Resmi olmayan seçim sonuçları açıklanıyor…
|Karabük İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Rafet Vergili
|MHP
|25.204
|% 40,95
|Burhanettin Uysal
|AK Parti
|24.902
|% 40,46
|Dursun Altıparmak
|İyi Parti
|10.687
|% 17,36
|Diğer
|292
|% 0,47
|Saadet Partisi
|214
|% 0,35
|BBP
|155
|% 0,25
|DSP
|38
|% 0,06
|BTP
|37
|% 0,06
|TKP
|24
|% 0,04
|Karabük İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|39.017
|%45,05
|MHP
|21.559
|%24,90
|CHP
|16.158
|%18,66
|İyi Parti
|6.910
|%7,98
|Saadet Partisi
|1.228
|%1,42
|BBP
|791
|%0,91
|Diğer
|696
|%0,80
|BTP
|197
|%0,23
|DSP
|43
|%0,05
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