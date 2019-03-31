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31 Mart Yerel Seçim sonuçları: Karabük seçim sonuçları belli oluyor

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Karabük'te hangi parti önde, Karabük'ün yeni Belediye Başkanı kim olacak? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada...

22:26 -
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31 Mart Yerel Seçim sonuçları: Karabük seçim sonuçları belli oluyor

31 Mart yerel seçimlerinde Karabük’ün belediye başkanını belirlemek için vatandaşlar sandık başına gitti. 2014 yılında MHP’li Rafet Vergili’nin kazandığı Karabük’te; AKP adayı Burhanettin Uysal, Millet İttifakı adayı Dursun Altıparmak, MHP adayı Rafet Vergili Saadet Partisi adayı Mehmet Yüce, DSP adayı Müyesser Şenyürek, Büyük Birlik Partisi adayı Mahmut Malkoç yarıştı. Resmi olmayan seçim sonuçları açıklanıyor…

Karabük İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Rafet Vergili MHP MHP 25.204 % 40,95
Burhanettin Uysal AK Parti AK Parti 24.902 % 40,46
Dursun Altıparmak İyi Parti İyi Parti 10.687 % 17,36
Diğer Diğer 292 % 0,47
Saadet Partisi Saadet Partisi 214 % 0,35
BBP BBP 155 % 0,25
DSP DSP 38 % 0,06
BTP BTP 37 % 0,06
TKP TKP 24 % 0,04
Karabük İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 39.017%45,05
MHP MHP 21.559%24,90
CHP CHP 16.158%18,66
İyi Parti İyi Parti 6.910%7,98
Saadet Partisi Saadet Partisi 1.228%1,42
BBP BBP 791%0,91
Diğer Diğer 696%0,80
BTP BTP 197%0,23
DSP DSP 43%0,05

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