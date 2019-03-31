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31 Mart Yerel Seçim sonuçları: Yalova’nın belediye başkanı kim oldu? İşte oy oranları…

2014 yerel seçimlerinde CHP ile AKP arasında gerçekleşen seçimlerde CHP az bir farkla seçimi kazanmış ve Vefa Salman belediye başkanı seçilmişti. 2019'da yapılan seçimde Yalova Belediye Başkankim olacak? Yalova seçim sonuçları ve oy oranları haberimizde.

20:29 -
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31 Mart Yerel Seçim sonuçları: Yalova’nın belediye başkanı kim oldu? İşte oy oranları…

Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran’da sandık başına giden seçmenler, bu kez 31 Mart’ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullandı. Yalova’da Cumhur İttifakı adayı Yusuf Ziya Öztabak, Millet İttifakı adayı Vefa Salman, HDP adayı Yüksel Akın, DSP adayı İbrahim Halil Yumuşak, Demokrat Parti adayı Rıdvan Acar, Vatan Partisi adayı Fatma Jülide Keskin ve Saadet Partisi adayı Resul Genç yarıştı. Resmi olmayan sonuçlar açıklandı. İşte Yalova’da oy oranları…

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI

Yalova İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
CHP CHP 27.460 % 46,34
AK Parti AK Parti 27.315 % 46,09
DP DP 2.555 % 4,31
Diğer Diğer 948 % 1,60
HDP HDP 458 % 0,77
Saadet Partisi Saadet Partisi 387 % 0,65
DSP DSP 62 % 0,10
Vatan Partisi Vatan Partisi 32 % 0,05
TKP TKP 25 % 0,04
BTP BTP 20 % 0,03
Yalova İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 16.621%43,27
CHP CHP 12.158%31,65
MHP MHP 3.858%10,04
İyi Parti İyi Parti 3.180%8,28
Diğer Diğer 682%1,78
HDP HDP 604%1,57
DP DP 583%1,52
Saadet Partisi Saadet Partisi 493%1,28
DSP DSP 90%0,23
BBP BBP 72%0,19
Vatan Partisi Vatan Partisi 30%0,08
BTP BTP 27%0,07
MAHSUM KÖROĞLU MAHSUM KÖROĞLU 11%0,03

 

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