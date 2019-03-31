31 Mart Yerel Seçim sonuçları: Yalova’nın belediye başkanı kim oldu? İşte oy oranları…

Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran’da sandık başına giden seçmenler, bu kez 31 Mart’ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullandı. Yalova’da Cumhur İttifakı adayı Yusuf Ziya Öztabak, Millet İttifakı adayı Vefa Salman, HDP adayı Yüksel Akın, DSP adayı İbrahim Halil Yumuşak, Demokrat Parti adayı Rıdvan Acar, Vatan Partisi adayı Fatma Jülide Keskin ve Saadet Partisi adayı Resul Genç yarıştı. Resmi olmayan sonuçlar açıklandı. İşte Yalova’da oy oranları…

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI