31 Mart yerel seçimleri… En kritik illerden birisi Yalova

2014 yerel seçimlerinde Yalova'da kıyasıya bir seçim süreci yaşanmış, yaşanan tartışmalar Türkiye gündemine oturmuştu. Seçimlerde CHP'nin adayı Vefa Salman, AKP'nin Yakup Bilgin Koçal, MHP'nin adayı ise Ahmet Kaplan olmuştu.

1 OYLA KAZANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Yalova Belediye Başkanlığı için 30 Mart 2014'te sandık başına giden 85 bin 561 kişi, 299 sandıkta oy kullanmıştı. Yapılan sayımda AKP'li Yakup Bilgin Koçal'ın bir oy farkla seçimi kazandığı açıklanmıştı.

Bunun üzerine CHP, 1137 numaralı sandıkta partilerine çıkan 154 oyun 1 olarak görüldüğünü, oylarının HDP'ye yazıldığını belirterek il seçim kuruluna itiraz etmişti. Karşılıklı itirazlar sonrasında 124 sandıkta oylar yeniden sayılmış ve bu kez CHP'li Vefa Salman'ın seçimi 6 oy farkla kazandığı açıklanmıştı. AKP'nin itirazı sonucu YSK, Yalova seçimlerini iptal etmişti.

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YALOVA 228 OYLA CHP'DE

1 Haziran 2015'te tekrarlanan seçimlerde, AKP'li Yakup Bilgin Koçal 28 bin 999 oy alırken, CHP'li Vefa Salman 6 oy olan farkı 228'e çıkardı ve 29 bin 227 oyla Yalova Belediye Başkanı seçildi. MHP'li aday Ahmet Kaplan 843 oyla yarışın 3. ismi oldu.

1 OY BİLE ÖNEMLİ

2014 seçimlerinde CHP'nin 228 oy farkla aldığı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da gözler 31 Mart'taki seçimlere çevrildi. Yalova'da bu kez CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı ile AKP ile MHP'nin Cumhur İttifakı adayları yarışacak. Millet İttifakı'nın adayı mevcut belediye başkanı CHP'li Vefa Salman, Cumhur İttifakı'nın adayı ise AKP'li Yusuf Ziya Öztabak belediye başkanı seçilmek için yarışacak.

YALOVA'DAKİ SON SEÇİM

24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Yalova'da Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.4 oy, CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 38,9, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 4,8 oy almıştı.