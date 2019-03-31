Oy pusulası nasıl olacak? İşte, 31 Mart seçim pusulası örnekleri

31 Mart yerel seçimlerinde oy pusulalarının nasıl olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yerel seçimlerde kaç oy pusulası var? Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılmak üzere basılan oy pusulalarının ve şeffaf sandıkların görüntülerini yayınlandı. Seçmenler, “büyükşehir belediye başkanı”, “belediye başkanı”, “belediye meclis üyeliği” ile “muhtarlık ve ihtiyar heyeti” için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise il genel meclisi üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek. İşte oy pusulası ile ilgili tüm detaylar…

31 MART’TA KULLANILAN OY PUSULASI

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde kullanılmak üzere basılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri basınla paylaşıldı. Buna göre, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde YSK tarafından basılan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak.

Birleşik oy pusulasında, daha önce çekilen kuraya göre sırayla siyasi partilerin adaylarının isimleri, parti adları ile partilerin amblemleri yer alıyor. Pusulanın sonunda bağımsız adayların isimleri bulunuyor.

HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA

Siyasi partilerin, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

1. Saadet Partisi

2. Bağımsız Türkiye Partisi

3. Türkiye Komünist Partisi

4. Vatan Partisi

5. Büyük Birlik Partisi

6. Hür Dava Partisi

7. Cumhuriyet Halk Partisi

8. Adalet ve Kalkınma Partisi

9. Demokrat Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi

11. İyi Parti

12. Halkların Demokratik Partisi

13. Demokratik Sol Parti

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