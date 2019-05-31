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31 Mayıs Dünya Hostesler Günü kutlu olsun

Hostesliğin tüm dünyada meslek olarak kabulünün yıl dönümü olarak kabul edilen 31 Mayıs Dünya Hostesler Günü dünya genelinde kutlanıyor.

00:14 -
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31 Mayıs Dünya Hostesler Günü kutlu olsun

Havacılık sektörünün olmazsa olmazlarından olan hostesler, çeşitli alanlarda yardımcı olarak yolculuğun sağlıklı şekilde geçmesini sağlıyor. Dünya Hostesler Günü, havayolları şirketleri tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Hostesler, yolcuların uçakta güvenli bir şekilde seyahat etmelerini ve onların rahatlarını sağlamakla görevli olan kişilerdir. Dünya Kabin Memurları Günü 31 Mayıs hava yollarında kutlanmaktadır.

Heinrich Kubis, 1912 senesinde yolcu taşıyan ve yolcularına yemek servisi dahil ultra lüks hizmet veren, Alman yapımı güdümlü balon, delag Zeplin Lz-10 Schwaben ‘da görev yaparak bir hava aracında görev yapan ilk hostes olmuştur.

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