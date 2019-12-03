316 denizci astsubaya bir gecede ihraç!

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal imzalı 20 Kasım tarihli kararda, “askeri okul/mesleğe kabul yazılı sınav, mülakat ve sağlık muayene süreci, meslek safahatı ve terfi, ilerleme, sicil, yurtdışı görevleri, sağlık raporu, lisans üstü eğitim ve olağan üstü tayinler ile mesleki gelişim ve liyakat dışı safahat gelişmeleri, hayatın olağan akışına uygun olmayan yabancı dil sınav notları, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasındaki durumu ve tutumu, haklarında ilgili savcılıklarca yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda elde edilen bilgi ve delillerin” bir bütün olarak değerlendirildiği ve 316 personelin kamu görevinden çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

KOMİSYON ÜYELERİ FETÖ'CÜ ÇIKTI:

Edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 2013 yılı sınav komisyonu üyelerinin FETÖ ile irtibatlı çıktığının tespiti üzerine, bu komisyonca mülakat sınavlarına alınarak başarılı sayılan astsubaylar hakkında idari inceleme başlattı. Bu kapsamda 500'den fazla astsubay hakkında inceleme yapıldı. Süreç içerisinde geçici olarak görevden uzaklaştırılan astsubaylara, “askeri okula girişlerinde FETÖ tarafından usulsüzlük yapıldığının tespit edildiği” bildirildi.

ÖZBAL VE AKAR İMZALADI:

Yapılan idari soruşturma sonunda, ilk etapta hakkında Başsavcılıklarca soruşturma ya da kovuşturma bulunanlar ihraç edildi. Daha sonra ise 15 ay boyunca görevden uzaklaştırılmasına karar verilen 316 astsubaya, görevden ihraç edildiklerine ilişkin karar tebliğ edildi. 20 Kasım tarihli, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın imzası bulunan karar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da onaylandı.

Kararda, şöyle denildi:

316 ŞAHSIN İHRACINA KARAR VERİLDİ:

“Askeri okul/mesleğe kabul yazılı sınav, mülakat ve sağlık muayene süreci, meslek safahatı ve terfi, ilerleme, sicil, yurtdışı görevleri, sağlık raporu, lisans üstü eğitim ve olağan üstü tayinler ile mesleki gelişim ve liyakat dışı safahat gelişmeleri, hayatın olağan akışına uygun olmayan yabancı dil sınav notları, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasındaki durumu ve tutumu, haklarında ilgili savcılıklarca yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda elde edilen bilgi, emare ve deliller ile hali hazırdaki idari durumları, Emniyet ve MİT Başkanlığı değerlendirmeleri, MASAK tespitleri, himmet, örgüte müzahir finans kurumlarına yönelik aktarımlar, eş-çocuk ve yakınlarının FETÖ ile iltisaklarına dair bilgiler, KPSS şüphelilerine ilişkin bilgiler, itirafçı ifadeleri ve örgüt üyeleri ile irtibat yöntemleri bir bütün olarak değerlendirilmiş, tüm tespit ve değerlendirmeler dikkate alınarak, 316 şahsın FETÖ silahlı terör örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirildiğinden kamu görevlerinden çıkarılmasına karar verilmiştir”

HAKLARINDA SORUŞTURMA DAHİ YOK

Görevden çıkarılan astsubayların bir kısmı, işlemin iptali için idare mahkemesine dava açtı. Bazı astsubayların vekili avukat Mehmet Erkan Akkuş, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, ihraç kararı verilen isimlerin büyük çoğunluğu hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma dahi olmadığını kaydetti.

Akkuş, şunları söyledi:

KOMİSYON ÜYELERİNİN FETÖ'CÜ ÇIKMASI İDARENİN KUSURU:

“İdarenin kendisinin belirlediği sınav komisyonu üyelerinin FETÖ'cü çıkmasının kusuru yine idareye aittir. Her kişi kendi kusurundan sorumludur. Herhangi bir delil olmadan toplu ayırma işlemi tesis edilmesi Anayasal Hukuk Devleti prensibine aykırıdır” dedi.