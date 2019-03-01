36 derecelik fark! Bugün havaya şaşırmayın… | Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri

Meteoroloji’nin son dakika hava durumu tahminleri şaşırttı. Farklı hava durumlarını aynı günde yaşayabilen Türkiye’de, hemen hemen aynı enlem derecelerinde bulunan Edirne ve Kars arasında yaklaşık 36 derecelik fark oluştu. Edirne’de gündüz sıcaklıkları 20 dereceye ulaşırken, Kars’ın gece sıcaklıkları -16 derece dolaylarında olacak.

BİR YANDA KAR ESARETİ, BİR YANDA YAZ HAVASI

İzmir, İstanbul, Edirne, Antalya gibi yurdun batısında ve güneyinde kalan illerde bugün adeta yazı anımsatan günler yaşanacak. Ardahan ve Hakkari’de ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Birçok ilde kar esareti sebebiyle okullar tatil edildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri ve Samsun’un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.