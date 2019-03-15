3600 ek gösterge için Erdoğan’dan net açıklama: Çalışma yapıldı…

3600 ek gösterge memurlar tarafından heyecanla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı özel bir programda 3600 ek gösterge ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. 3600 ek gösterge hakkında “Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur.” açıklamasında bulundu. İşte 3600 ek gösterge detayları…

3600 EK GÖSTERGE HANGİ ALANLARDAKİ MEMURLARI ETKİLEYECEK?

Kamuda çalışanları (polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi, emekli) 3600 ek gösterge yasası çıkarsa maaşları artacak. 3600 ek gösterge hakkında yapılan son açıklama İbrahim Kalın’dan geldi. Kalın, 3600 ek gösterge konusunda 4 meslek için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1’inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu’na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.