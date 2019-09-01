3’üncü kattan hafif ticari aracın üzerine düşen İnas yaralandı

Olay, gece saatlerinde, Merkez Mahallesi Preveze Caddesi’nde meydana geldi. Suriyeli İnas Holeyf, 3’üncü kattaki evlerinin penceresinden bilinmeyen nedenle park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Kızın düştüğünü görenler, hemen 112 Acil Servis’i arayıp, ailesine de haber verdi. Sokağa koşan İnas’ın ailesi ve bina sakinleri, sağlık ekibinin gelmesini bekledi. İnas Holeyf, kısa sürede gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)