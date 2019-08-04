4 Ağustos Hadi ipucu sorusu: Yazdıklarımızı çoğaltmak için yazı yazdığımız kâğıdın altına koyduğumuz kağıdın adı nedir?

Zaman Makinesi 90’lar bu akşam 20:30’da. Bugünkü ipucu 90’lı yıllarda yaşamış hemen hemen herkesin kullandığı bir kağıttan geliyor. Peki bize kimler eskiden yazdıklarımızı çoğaltmak için yazı yazdığımız kâğıdın altına koyduğumuz kağıdın adını söyleyebilir?

4 AĞUSTOS HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: KOPYA KAĞIDI



HADİ YARIŞMASI HAKKINDA

Turkcell’in geliştirdiği canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması. Her gün saat 20:30’da Müge BOZ veya Merve TOY’un canlı sunumuyla yapılan yarışmada sponsorların katkılarıyla gerçek para ödülü verilmektedir. Yarışma akıllı telefon tablet gibi mobil cihazlara sahip olan kullanıcılara açıktır.