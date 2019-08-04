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4 Ağustos Hadi ipucu sorusu: Yazdıklarımızı çoğaltmak için yazı yazdığımız kâğıdın altına koyduğumuz kağıdın adı nedir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü ipucu sorusu yarışmacıları çocukluğuna götürecek. Eskiden yazdıklarımızı çoğaltmak için yazı yazdığımız kâğıdın altına koyduğumuz kağıdın adını söyleyebilir? İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

17:55 -
Haberler Gündem
4 Ağustos Hadi ipucu sorusu: Yazdıklarımızı çoğaltmak için yazı yazdığımız kâğıdın altına koyduğumuz kağıdın adı nedir?

Zaman Makinesi 90’lar bu akşam 20:30’da. Bugünkü ipucu 90’lı yıllarda yaşamış hemen hemen herkesin kullandığı bir kağıttan geliyor. Peki bize kimler eskiden yazdıklarımızı çoğaltmak için yazı yazdığımız kâğıdın altına koyduğumuz kağıdın adını söyleyebilir?

4 AĞUSTOS HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: KOPYA KAĞIDI

HADİ YARIŞMASI HAKKINDA

Turkcell’in geliştirdiği canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması. Her gün saat 20:30’da Müge BOZ veya Merve TOY’un canlı sunumuyla yapılan yarışmada sponsorların katkılarıyla gerçek para ödülü verilmektedir. Yarışma akıllı telefon tablet gibi mobil cihazlara sahip olan kullanıcılara açıktır.

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